Automobile : la Chine dépasse le Japon en ventes, une première depuis un quart de siècle

Les groupes nippons ont vu leurs ventes mondiales reculer légèrement à environ 25 millions d’unités, perdant une position occupée sans interruption depuis 2000, précise le média, citant des données des principaux constructeurs et des analyses de la plateforme spécialisée MarkLines.

Six groupes chinois (dont Chery, Changan Automobile, SAIC Motor et Great Wall Motors) figurent désormais parmi les vingt premiers mondiaux, contre cinq pour le Japon.

BYD s’est hissé au sixième rang mondial devant Ford, tandis que Geely a dépassé Honda pour s’installer à la huitième place.

BYD s’est aussi imposé comme le premier vendeur mondial de véhicules électriques devant Tesla. Le constructeur chinois a écoulé 4,602 millions de véhicules à énergie nouvelle en 2025, franchissant pour la première fois le seuil du million d’unités vendues hors de Chine.