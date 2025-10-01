Attaque à Lqliâa : La Gendarmerie royale contrainte de tirer en légitime défense

Le 1er octobre 2025, la Gendarmerie royale de Lqliâa, une ville située à 15 kilomètres au sud-est d’Agadir, a été la cible d’une attaque de la part de manifestants, ayant entrainé la mort de deux d’entre eux.

D’après le ministère de l’Intérieur, des groupes d’individus, qui visaient à s’emparer des munitions, du matériel et des armes de service des gendarmes, ont attaqué le centre de la Gendarmerie royale. Face à cette attaque, les forces de l’ordre ont dû faire usage de leurs armes de service en état de légitime défense, causant la mort par balle de deux individus et blessant plusieurs autres.

Le ministère de l’Intérieur indique que l’incident a commencé lorsque les agresseurs, munis de pierres, ont provoqué des émeutes en attaquant le commissariat, ce qui a contraint les gendarmes à réagir d’abord avec des gaz lacrymogènes pour les disperser. Les émeutiers, après avoir grossi leurs rangs avec des renforts, ont repris leur assaut avec une violence redoublée, cette fois armés d’armes blanches. Ils ont pris d’assaut le commissariat, emportant une voiture et quatre motos de la Gendarmerie royale.

Les assaillants ont ensuite mis le feu au véhicule et à une partie du bâtiment, provoquant d’importants dégâts matériels, avant de tenter de s’emparer des équipements et des armes des gendarmes. Cette escalade a contraint les forces de l’ordre à recourir une nouvelle fois à leurs armes en légitime défense pour sécuriser le site et repousser les assaillants, dans un climat de tension exacerbé par la violence des assaillants.