Ascension de Zohran Mamdani à New York: moment de crise ou de renouveau pour les démocrates?

L’ascension fulgurante à New York du jeune socialiste Zohran Mamdani à la faveur de sa victoire retentissante lors de la primaire démocrate en juin dernier en vue des élections mayorales de ce mardi continuent de faire des remous dans le landerneau médiatico-politique de la plus grande métropole des Etats-Unis.

Les ondes de choc de cette percée inattendue face à un chevronné de l’arène politique à New York du calibre de l’ancien gouverneur de l’Etat éponyme, Andrew Cuomo, se font sentir jusque dans les rangs de l’establishment d’un parti démocrate traditionnellement accoutumé à des politiciens centristes ou progressistes, mais désormais acculé à « pactiser » avec la nouvelle figure de la gauche new-yorkaise.

De l’aveu même de M. Cuomo, qui a essuyé une défaite cuisante lors de la primaire démocrate le contraignant à persévérer dans la course à la mairie sous bannière indépendante, la victoire de Mamdani renseigne sur une « guerre civile » qui couve au sein du Parti démocrate entre la gauche et les centristes, non seulement à New York mais dans l’ensemble du pays.

Dans ce sens, le Wall Street Journal estime que si le jeune politicien musulman d’origine indienne l’emporte ce mardi, le « glissement à gauche » au sein de la formation bleue va s’accentuer d’autant plus que davantage de progressistes qui ont l’intention de se présenter aux prochaines échéances seront tentés de « se radicaliser » en virant à gauche pour garantir leur “survie” politique.

Pour d’autres observateurs, la montée de Mamdani, qui ne bénéficie pourtant que de quelques soutiens parmi l’élite dirigeante du Parti démocrate, a brouillé les cartes d’une formation toujours aux prises avec les séquelles de la défaite cinglante de sa candidate Kamala Harris lors des élections présidentielles de 2024 face au porte-étendard du parti républicain, Donald Trump.

Hormis le soutien exprimé par la gouverneure de New York, Kathy Hochul, et le chef de file de la minorité démocrate à la chambre des représentants, Hakeem Jeffries, le jeune Mamdani ne fait pas l’unanimité au sein de ce parti libéral, relèvent les analystes, notant qu’un grand nombre de démocrates ne voient pas d’un bon oeil l’agenda économique “populiste” du jeune candidat.

« Le programme électoral de Mamdani visant à geler les loyers, augmenter les impôts, construire des épiceries municipales et offrir des services de garde d’enfants gratuits à tous les enfants, ainsi que ses critiques à l’égard des entreprises et de la police, a effrayé de nombreux démocrates proches du centre politique du parti », fait observer, de son côté, le site d’information Axios.

Aux yeux d’autres analystes, ce “cafouillage” démocrate est plutôt symptomatique d’une “crise d’identité” au sein de ce parti qui n’arrive pas à se rallier derrière un leader fédérateur dans une arène politique toujours dominée par le président républicain Donald Trump.

“Les différences autour de Mamdani reflètent les turbulences auxquelles les démocrates sont confrontés à l’échelle nationale”, estime l’analyste Alex Thompson dans un article publié par Axios, relevant que les progressistes et d’autres membres du parti sont de plus en plus frustrés par l’establishment démocrate.

Par ailleurs, des observateurs et médias voient dans cette situation de doute et d’incertitudes que traverse le parti démocrate une opportunité pour redorer son blason et marquer un retour en force en prévision des élections décisives de mi-mandat de 2026, expliquant que les candidats démocrates peuvent s’inspirer de la campagne de Mamdani pour se départir du caractère “élitiste” qui a rattrapé le parti au cours des dernières années et renouer avec ses “racines” qui puisent dans la classe ouvrière.

“C’est peut-être le moment de ressaisissement collectif qu’attendaient les démocrates pour amorcer ce nouveau départ tant attendu”, estiment-ils.