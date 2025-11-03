Le commerce extérieur français en forte progression au T3-2025

« Dans un contexte international encore incertain, les exportations françaises progressent de +2,2 % par rapport au trimestre précédent, tandis que les importations reculent de –0,4 % », relève, dans un communiqué, le ministère en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité, s’appuyant sur les derniers résultats de l’Institut français de la statistique et des études économiques (Insee).

Et d’ajouter que le commerce extérieur « contribue ainsi positivement à la croissance du PIB à hauteur de +0,9 point, après deux trimestres de repli ».

Commentant ces chiffres, le ministre délégué français chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier, a souligné que « ces résultats démontrent la vitalité de notre économie à l’international et la capacité de nos entreprises à remporter de nouveaux contrats malgré les tensions géopolitiques », d’autant plus que « la dynamique des exportations françaises soutient la croissance et renforce la place de la France parmi les grandes puissances commerciales européennes.»

Selon son département, la progression des exportations de matériels de transport, notamment dans l’aéronautique, ainsi que la bonne tenue des filières chimique et pharmaceutique, « illustrent le dynamisme » des secteurs d’excellence de la France et traduisent « les effets concrets » des politiques engagées « de longue date pour renforcer la compétitivité et accompagner les entreprises à l’export ».