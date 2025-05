50 ans , l’anniversaire de la Marche Verte : une marche de femmes, une marche de transmission

Il y a des symboles qui marquent une génération. Il y a des engagements qui tracent un chemin. Et il y a des fidélités qui ne s’effacent pas.

Cinquante ans après la Marche Verte, c’est une immense fierté, en tant que Franco-Marocaine, de pouvoir porter, avec mes partenaires, mes amis, les élus de la République, les femmes de la diaspora et les femmes de chaque région du Royaume, une initiative qui célèbre notre histoire commune, notre attachement au Sahara marocain, et notre volonté constante de créer du lien entre les territoires, les générations et les valeurs.

Depuis plus de quinze ans, j’ai eu l’honneur de conduire des actions et des projets qui tissent des ponts entre les rives de la Méditerranée : sur les plans institutionnel, économique, politique, culturel et environnemental. Si cela a été possible, c’est grâce à la confiance et au soutien constants de nombreux partenaires, que je tiens à remercier ici : nos Walis, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME), le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), les ministères concernés, le patronat marocain, les partis politiques, les personnalités engagées… tous ont joué un rôle déterminant dans cette aventure collective.

À l’occasion de cette année exceptionnelle, je souhaite que nous marchions ensemble.

À partir du 18 mai — jour symbolique où je célèbre mes 50 ans — débutera un parcours sportif, solidaire et profondément symbolique, traversant les régions du Maroc, de Taounate à Figuig, de Casablanca à Marrakech, d’Essaouira à Agadir, de Benghrir à Dakhla, pour converger toutes et tous vers Laayoune et les provinces du Sud, à la veille du 6 novembre.

Mais cette marche ne s’arrête pas aux frontières du Royaume. Fidèles à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une coopération Sud-Sud renforcée et pour l’unité du continent, nous souhaitons également associer nos pays voisins d’Afrique à cette dynamique. À travers des étapes symboliques en partenariat avec des femmes leaders et des sociétés civiles de pays frères, nous ferons rayonner l’esprit de la Marche Verte au-delà du Maroc, en portant haut les couleurs de notre africanité partagée, fièrement assumée, et en consolidant les liens profonds et historiques qui nous unissent.

Chaque étape sera marquée par un geste, un objet, une parole, remis par les autorités locales, témoins de la richesse de leur territoire. Ensemble, ces symboles formeront une mosaïque de mémoire et d’engagement, qui sera remise à Laâyoune comme témoignage vivant de notre attachement indéfectible au Royaume.

Nous, femmes de la diaspora, mères, actrices du lien et de la diplomatie du quotidien, portons dans nos parcours les valeurs de solidarité, de dépassement et d’amour pour la patrie. Ce sont ces valeurs que nous souhaitons transmettre à la quatrième génération de Marocains du monde.

Alors marchons. Pour l’histoire. Pour les femmes. Pour le Maroc.

Et pour que le souffle de la Marche Verte continue d’inspirer les générations futures.

Khadija Gamraoui Chargée de Misson auprès du Commissaire à la lutte contre la pauvreté / région Île-de-France;

militante associative