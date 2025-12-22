CAN 2025 (Groupe B-1ère journée): l’Égypte s’impose face au Zimbabwe (2-1)

A la Une
Par Atlasinfo

La sélection égyptienne de football s’est imposée face à son homologue zimbabwéenne sur le score de 2 buts à 1, en match de la 1ère journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), disputé lundi soir au stade Adrar d’Agadir.

Le Zimbabwe a ouvert le score à la 20e minute par Prince Dube. L’Égypte est revenue au score à la 64e minute grâce à Omar Marmoush, avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel par Mohamed Salah (90+1).

Plus tôt dans la journée, l’Afrique du Sud s’est imposée face à l’Angola sur le score de 2 buts à 1, lors de l’autre rencontre du groupe B.

À l’issue de cette première journée, l’Égypte et l’Afrique du Sud occupent la tête du classement du groupe B avec trois points chacun.

Les prochaines rencontres du groupe B sont prévues vendredi. L’Angola affrontera le Zimbabwe, tandis que l’Égypte sera opposée à l’Afrique du Sud.

Par (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite