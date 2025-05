Focus à Salé sur les opportunités économiques offertes par l’organisation de la CAN-2025 et du Mondial-2030

Des acteurs économiques privés et publics et des décideurs institutionnels et gouvernementaux étaient en conclave, mercredi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (près de Salé), pour scruter les opportunités offertes par l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030 (conjointement avec l’Espagne et le Portugal).

Cette rencontre, organisée conjointement par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a réuni des dirigeants d’entreprises, des responsables d’établissements publics et des autorités gouvernementales impliquées dans l’organisation de ces deux événements sportifs majeurs. L’objectif était de donner un aperçu des projets en cours à cette occasion et des exigences en matière d’investissements, de compétences et de ressources techniques et humaines nécessaires pour les projets actuels ou futurs.

Les dirigeants d’entreprise ont donc eu le privilège d’écouter cinq responsables gouvernementaux qui ont souligné l’impulsion économique générée par l’organisation de ces deux manifestations. Ils ont également évoqué les perspectives commerciales découlant des immenses besoins en matière de développement des infrastructures sportives, touristiques, routières et aéroportuaires indispensables, ainsi que des activités culturelles et touristiques planifiées pour cet événement.

On parle ici de M. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Mme Fatim Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, M. Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président de la FRMF.

Ces officiels gouvernementaux ont présenté les contours de leurs initiatives en perspective de ces deux événements, en expliquant les programmes mis en place pour répondre aux exigences et aux besoins suscités par cette dynamique.

Ils ont aussi encouragé les entreprises marocaines à profiter de cette chance, en augmentant leurs investissements, en développant les ressources humaines nécessaires et en répondant aux nouvelles demandes.

M. Chakib Alj, à la tête de la CGEM, a exprimé sa satisfaction suite à ce rassemblement. Il a souligné que cette rencontre avait permis aux acteurs économiques privés, indépendamment de leur envergure, de comprendre l’importance des enjeux économiques et sociaux associés à l’organisation d’événements d’une telle envergure.

Cet événement « nous a permis de voir toutes les réalisations qui ont été faites dans notre pays. C’est un événement qui montre que le Maroc, dans cinq ans, sera notre Maroc, un Maroc connecté, un Maroc où il y aura doublement des capacités au niveau des aéroports, un Maroc où il y aura des TGV qui vont aller de Fès jusqu’à Tanger, jusqu’à Marrakech, un Maroc où il y aura du travail pour les jeunes et un Maroc où il y aura vraiment une nouvelle dynamique économique », a souligné M. Alj dans une déclaration aux médias.

« C’est une occasion unique pour notre nation, afin que les entreprises marocaines acquièrent de nouvelles compétences, ou pour introduire l’expertise en collaboration avec des partenaires internationaux. » Le président du Patronat a affirmé : « Toutes les entreprises marocaines, peu importe leur envergure, vont profiter de cette dynamique ».

« Les exposés réalisés ont véritablement prouvé que nous avons un partenariat public-privé solide, qui contribuera à la croissance des entreprises marocaines et donnera également un nouvel élan à l’économie marocaine », s’est-il félicité.

Lors de cet événement, les intervenants ont présenté les principaux projets initiés dans le contexte des préparatifs pour la CAN-2025 et la Coupe du Monde-2030. Ces présentations ont été assurées par des délégués de l’Agence nationale des équipements publics, de la Société nationale des autoroutes du Maroc, de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, de l’Office national des chemins de fer, de l’Office national des aéroports, de la Société marocaine d’ingénierie touristique et de la Société nationale d’exécution et gestion d’équipements sportifs.

Au cours de la séance de questions-réponses, divers aspects liés à ces projets ont été examinés en profondeur, offrant aux entrepreneurs une opportunité d’obtenir des clarifications sur les aspects pertinents à leur domaine d’activité.