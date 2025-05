Journées portes ouvertes de la DGSN : Un nouveau record avec près de 2,4 millions de visiteurs.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé mercredi qu’environ 2.400.000 individus ont fréquenté l’espace réservé aux Journées portes ouvertes (JPO) de la Sûreté nationale à El Jadida du 17 au 21 mai, établissant ainsi un nouveau record de participation par rapport aux éditions antérieures de cet événement civique.

D’après un communiqué de la DGSN, cette sixième édition a été marquée par une affluence quotidienne exceptionnelle, totalisant 1.180.000 visiteurs durant le week-end du 17 et 18 mai. Cette grande affluence a majoritairement regroupé des élèves provenant de 1.916 établissements éducatifs, qu’ils soient publics ou privés, traditionnels ou coraniques.

De plus, elle a été caractérisée par une présence significative de délégués de près de 1.500 organisations de la société civile, sans oublier les journalistes et correspondants de 187 médias, chaînes télévisées et stations radiophoniques.

En plus de l’importante participation des résidents d’El Jadida, Casablanca, Settat, Safi et des villes environnantes comme Bir Jdid, Sidi Bennour et Azemmour, la DGSN a pris soin de mettre en avant les événements de cette manifestation via ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Cette couverture en direct a enregistré plus de 29 millions de visionnages, tout en offrant des décomptes détaillés et des informations professionnelles ayant facilité la mise en œuvre de 1.256 actions médiatiques au bénéfice de plusieurs médias.

Ce sont plus d’un hectare entièrement couvert a été aménagé avec des stands et des espaces thématiques, hébergeant 50 stands dédiés à l’emploi, à la formation, à la gestion de carrière et à la vie sociale des agents de police, dans lesquels les visiteurs ont eu l’opportunité d’explorer les divers services fournis par le service de police, ainsi que les professions et spécialisations au sein du corps policier, y compris la police scientifique et technique, les unités d’intervention, les équipes d’aide pour les femmes et enfants victimes de violence, la plateforme « Ibalagh » pour signaler des contenus numériques violents, ainsi que les métiers associés à la sécurité routière.

Des zones ont aussi été réservées pour exposer l’application de la science et des technologies dans le secteur de la sécurité, y compris la patrouille « Aman », résultat du travail d’innovation des ingénieurs de la DGSN. C’est une patrouille intelligente équipée de logiciels intégrant des technologies d’intelligence artificielle et connectée en temps réel aux bases de données sécurisées, permettant de répondre instantanément aux nécessités des actions policières dans l’espace public.

En plus de ces zones d’exposition, des stands supplémentaires ont été consacrés aux documents d’identité et au système d’identité numérique, tout comme aux passages frontaliers intelligents. On a également présenté des manuscrits, des photos et du matériel lié à l’histoire des services de police. Par ailleurs, un espace partagé avec l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a été aménagé pour illustrer la collaboration étroite avec cette institution nationale, note le communiqué.

De plus, ces journées portes ouvertes ont constitué une opportunité idéale pour présenter une série de véhicules historiques ayant servi aux services de police durant les 69 années d’existence de la DGSN. Il s’agissait également de mettre en lumière un assortiment d’équipements allant des uniformes aux dispositifs de communication et caméras provenant de diverses époques marquant l’histoire de cette institution nationale. Nous avons aussi exposé des œuvres d’art réalisées par notre personnel, illustrant des tableaux thématiques relatifs aux actions humanitaires et initiatives louables entreprises par les services de sûreté nationale.

Cette année, les journées portes ouvertes ont aussi proposé un espace réservé à l’amusement des enfants, d’une superficie de 1000 m2, proposant des activités alliant jeu et éducation en utilisant les technologies récentes de la réalité virtuelle et interactive.

C’est également un espace ouvert consacré aux présentations professionnelles de la cavalerie de la Sûreté Nationale et de la brigade cynotechnique, ainsi qu’une zone couverte de 9.400 m2 réservée aux démonstrations des forces spéciales, des ensembles musicaux et des unités de protection rapprochée. De plus, des systèmes sophistiqués de sonorisation et d’éclairage sont mis en place pour favoriser l’interaction avec les citoyens.

En ce qui concerne le contenu scientifique, la dernière édition des JPO a poursuivi l’ouverture vers divers acteurs de la société civile, les partenaires institutionnels et les universitaires. Ceci a été réalisé par l’organisation d’une série de séminaires et rencontres scientifiques portant sur des sujets contemporains tels que : les applications policières des technologies dérivées de l’intelligence artificielle, l’expérience marocaine en termes d’organisation d’événements majeurs, la gestion des enjeux sécuritaires liés à l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et de la Coupe du Monde 2030, l’identité numérique comme levier pour la transformation digitale des services publics ainsi que la plateforme « E-Blagh », considérée comme un dispositif de protection numérique.

À travers l’organisation des Journées portes ouvertes de la Sûreté Nationale dans diverses villes, la DGSN s’efforce de renforcer la police locale et d’améliorer l’aspect social du service public policier. Elle vise également à ajuster les stratégies de sécurité aux attentes concrètes des citoyens, dans le cadre d’une démarche stratégique destinée à garantir la protection du citoyen.