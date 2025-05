Renouvellement du partenariat entre l’Association des Régions du Maroc et Régions de France

La présidente de l’Association des Régions du Maroc et de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, et la présidente de Régions de France et de l’Occitanie, Carole Delga, ont signé un accord.

Cet accord a été signé lors de la Conférence interrégionale franco-marocaine, dirigée conjointement par Mmes Bouaida et Delga, en présence de plusieurs présidents de régions des deux pays, y compris Samir Goudar, président de la région Marrakech-Safi et Abdelouahed El Ansari, président de la région Fès-Meknès.

Ont aussi été présents à cette rencontre le Directeur Général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, ainsi que des délégués de l’ambassade du Maroc à Paris.

D’après un communiqué de l’Association des Régions du Maroc, Régions de France et la région Occitanie, les discussions ont abouti à une évaluation du programme de formation « Régions 2021 » ainsi qu’à l’extraction d’apprentissages.

Selon la même source, ce programme est le résultat d’une collaboration exemplaire entre l’Association des Régions du Maroc, les Régions de France et la Région Occitanie. Il a reçu le soutien institutionnel de la Direction Générale des Collectivités Territoriales du Maroc, ainsi qu’une aide financière de l’Agence Française de Développement.

D’après le communiqué, les indicateurs du succès de ce projet sont significatifs : plus de 250 participants (élus et élues, cadres), des thèmes stratégiques traités, des ateliers au Maroc et en France sur des compétences et défis pour les Régions (comme la planification régionale, les ressources humaines et les relations internationales), sans oublier près de 100 rencontres techniques et de coordination du projet.

Le programme a donc suscité une puissante synergie collective entre les équipes marocaines et françaises, matérialisée par une collaboration à tous les niveaux : élus, expertes et experts, techniciennes et techniciens, responsables de projets… Tous unis derrière un but commun : le développement territorial, observe la même référence.

On souligne également que les deux parties ont salué le succès de ce partenariat et ont discuté des perspectives à venir.

Lors de cette conférence interrégionale, la Région Île-de-France a invité la délégation composée de présidents des régions marocaines à entreprendre diverses visites d’infrastructures liées à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ainsi qu’aux principaux événements sportifs.