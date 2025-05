Parution de la bande dessinée « Violences numériques : Briser le silence en BD » en amazigh

Pour Mme Narjis Rerhaye, présidente du groupe de travail « Régulation et médias numériques, il est important que soit respectée une disposition de la Constitution en donnant accès en amazigh à cette publication. Cette bande dessinée a pour objectif de briser le silence autour des violences numériques qui ne seront jamais une fatalité tout en éclairant sur les recours possibles ainsi que les outils de prévention pour faire face aux cyber-violences.

Disponible en langues arabe et française, cette bande dessinée qui a été conçue dans un esprit à la fois pédagogique et ludique fait le pari de faire voler en éclats le tabou des violences numériques tout en faisant prévaloir le droit à la protection et à la justice. Les moyens de prévenir, combattre et sanctionner la cyber-violence sous ses formes nombreuses sont présentés dans une boîte à outil à la fin de chaque planche.

Les violences numériques mises en scène par cette bande dessinée et qui sont punies par la loi, englobent insultes, humiliations, intimidations, cyber-harcèlement, menaces, propagation de rumeurs, diffusion non consenties de photographies intimes, abus et exploitation en ligne, sans oublier les formes de violences dont peuvent être victimes enfants et adolescents qui sont une proie ciblée par les prédateurs en ligne.

« Personne n’est à l’abri des violences numériques, une responsabilisation collective est essentielle pour construire ensemble –pouvoirs publics, entreprises technologiques et utilisateurs des plateformes numériques- un environnement en ligne sécurisé et garantir un usage sûr et respectueux du numérique », conclut Mme Narjis Rerhaye.