Rabat accueille la 5ème réunion de l’Alliance mondiale pour la solution à deux États

Le 20 mai 2025, Rabat a accueilli la 5ème réunion de l’Alliance Mondiale pour la Mise en Œuvre de la Solution à Deux États, co-organisée par le Maroc et les Pays-Bas sous le thème « Maintenir la dynamique du processus de paix : leçons tirées, réussites et perspectives ».

Le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, a présenté une approche en trois volets visant à relancer le processus de paix israélo-palestinien, tout en pointant du doigt les obstacles à cette solution.

M. Bourita a rappelé que les accords de paix antérieurs ne sont pas destinés à justifier les échecs, mais à démontrer que la paix n’est pas une utopie, mais une possibilité concrète dès lors que la volonté de l’atteindre est présente. L’objectif de cette approche est d’apprendre des initiatives telles que l’Initiative de paix arabe de 2002 afin de surmonter les défis actuels.

Le deuxième axe de ce programme de soutien se focalise sur l’appui institutionnel apporté à l’Autorité nationale palestinienne, sous la direction de Mahmoud Abbas, reconnu comme le seul interlocuteur légitime dans le processus de paix. Bourita a souligné l’importance de renforcer les capacités et la légitimité comme des éléments essentiels pour la réussite de la solution à deux États. Il a précisé que ces aspects ne devraient pas être considérés comme une condition préalable à la reconnaissance de l’État palestinien, car selon lui, « la souveraineté des peuples ne peut être conditionnée« .

Le troisième axe souligne l’importance de l’intégration économique en tant que fondement du processus de paix. Bourita a soutenu que la présence d’une base économique solide est indispensable pour instaurer la paix. Il a caractérisé la notion d’« économie de la paix » comme un moyen de favoriser la cohabitation et de servir de cadre pour des initiatives partagées, tout en mettant en garde : « Soyons clairs : aucun soutien économique ne peut se substituer à une solution politique. Nous ne voulons pas d’analgésiques temporaires, mais un traitement de fond au conflit.»

Bourita a également mis en garde contre les individus qui entravent la résolution à deux États, en affirmant : « Il est indéniable que certains sont perdants avec la mise en œuvre de cette solution : il s’agit des extrémistes de divers horizons, qui tirent profit du conflit et prospèrent dans son sillage. Les perdants sont aussi ceux qui font commerce des slogans et prétendent soutenir le peuple palestinien sans lui offrir ne serait-ce qu’un sac de riz, simplement parce qu’ils préfèrent le confort de l’opposition à la responsabilité de l’action. »

Ces échanges ont rassemblé des délégués de différents états en vue de formuler des recommandations à soumettre lors de la Conférence de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en oeuvre de la solution à deux États des Nations Unies, prévue en juin 2025.

L’Alliance mondiale, établie en septembre 2024 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies avec la participation de plus de 90 États, a pour but de soutenur les initiatives à l’échelle mondiale en faveur de la promotion de la solution à deux États et du soutien à l’établissement d’un État palestinien, en conformité avec les résolutions internationales.