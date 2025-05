Zouiten: le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde s’inscrit dans « la droite ligne de la vision » du Roi Mohammed VI d’accorder à la culture une place centrale

Le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde s’inscrit dans la droite ligne de la vision éclairée du Roi Mohammed VI, qui accorde à la culture une place centrale pour le développement du Royaume, a indiqué, samedi à Fès, le président de la Fondation Esprit de Fès, Abderrafie Zouiten.

« Dès le départ, le festival est né d’une vision royale, celle d’avoir un évènement qui puisse promouvoir l’esprit de tolérance et d’ouverture sur l’autre ainsi que le dialogue des cultures et des religions », a souligné M. Zouiten lors d’une conférence de presse tenue en marge de la 28è édition du Festival des Musiques Sacrées de Fès.

Il a expliqué que cette vision fait de la connaissance des racines et des traditions un ancrage essentiel pour construire un avenir meilleur, en favorisant l’épanouissement des valeurs de coexistence et d’ouverture, estimant que la tolérance, dans le contexte international actuel, demeure une valeur fondamentale plus que jamais d’actualité.

Cette année, la thématique de la « Renaissance » a été choisie pour traduire un moment particulier de renouveau culturel au Maroc, a poursuivi M. Zouiten, notant que le Royaume connaît aujourd’hui une dynamique culturelle remarquable, portée par une série d’initiatives majeures comme la rénovation des médinas, au premier rang desquelles celle de Fès, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais aussi par la réhabilitation de sites historiques dans plusieurs villes du pays.

Dans cette même veine, le président de la Fondation a souligné que « la création de musées couvrant de nombreuses thématiques, témoigne également de cette vitalité culturelle, que l’on retrouve à l’échelle du continent africain », mettant également en avant la participation de jeunes artistes issus de « plusieurs pays africains amis, porteurs de traditions sacrées millénaires, qui constituent l’une des richesses majeures de l’Afrique ».

Evoquant la thématique de la Renaissance, M. Zouiten a souligné son lien naturel avec l’Italie, berceau du renouveau culturel et intellectuel du XVIe siècle. Il a rappelé que la ville de Fès est jumelée avec Florence, « un jumelage unique » pour la capitale toscane, ce qui confère une dimension symbolique forte à cette édition.

M. Zouiten a par ailleurs annoncé que cette édition et les suivantes donneront une place particulière à la jeunesse, à travers des partenariats avec le conservatoire de Fès et les universités de la région, afin d’offrir aux jeunes artistes une scène pour exprimer leurs talents et développer leurs compétences.

Le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, a connu, depuis sa création en 1994, un succès retentissant en accueillant des artistes de notoriété internationale de tous les horizons, partageant la quête du sacré.

A travers sa riche programmation, le festival, qui se poursuit jusqu’au 24 courant, place la question de la coexistence et du vivre ensemble au centre des débats et des préoccupations de l’Humanité, en parfaite harmonie avec la vision royale concernant la place du Maroc dans un monde en perpétuel changement et en proie à plusieurs défis.