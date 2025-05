34e Sommet Arabe : Mohammed VI appelle à l’arrêt immédiat des opérations militaires en Cisjordanie et à Gaza et au retour à la table des négociations

Le Roi Mohammed VI a appelé à l’arrêt immédiat des opérations militaires en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza et au retour à la table des négociations pour relancer l’Accord de trêve et parvenir in fine à la proclamation d’un cessez-le feu définitif.

Au regard de la situation inquiétante qui sévit dans la région après l’effondrement de l’Accord de cessez-le feu à Gaza, le souverain a aussi appelé, dans un discours adressé au 34e Sommet de la Ligue des États Arabes qui se tient à Bagdad, à « l’intervention d’urgence pour mettre un terme aux agressions militaires israéliennes contre la Cisjordanie, et plus particulièrement aux opérations de démolition de logements et au déplacement forcé de paisibles populations non armées vivant dans les zones placées sous contrôle sécuritaire des autorités israéliennes ».

Dans ce discours, le Roi a également appelé à « la mobilisation pour s’assurer que les aides humanitaires, notamment le matériel médical et les denrées alimentaires, continueront à être acheminées vers la Bande de Gaza et la Cisjordanie, sans qu’aucun motif ne vienne en entraver le processus », ainsi qu’au maintien et au soutien de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), dans l’exercice du mandat reçu de la communauté internationale pour agir en faveur des populations civiles.

Le souverain a appelé, en outre, dans son discours, dont lecture a été donnée par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, à l’élaboration d’une feuille de route intégrée pour que soit lancé, sous l’égide de l’Autorité nationale palestinienne et avec une supervision arabe et internationale, le plan de reconstruction adopté lors du dernier Sommet arabe extraordinaire au Caire, sans qu’il soit question d’un quelconque déplacement de population.

A la lumière des constantes de la politique extérieure du Royaume du Maroc, et partant de sa responsabilité historique à l’égard de ses frères et de ses positions concernant la question palestinienne, le Roi a par ailleurs tenu à réaffirmer la nécessité d’ouvrir les perspectives d’une solution politique pour instaurer une paix réelle et juste dans la région, garantissant au peuple palestinien ses droits légitimes et permettant l’établissement d’un Etat palestinien indépendant sur les frontières de juin 1967, ayant Al-Qods oriental comme capitale et comptant la Bande de Gaza comme une partie intégrante de son territoire.

IL a aussi insisté sur l’importance de « soutenir l’Autorité nationale palestinienne, sous la direction de Notre Frère, Son Excellence le Président, Mahmoud Abbas Abou Mazen, afin de lui permettre de renforcer ses institutions et de permettre au peuple palestinien in fine de concrétiser ses aspirations en termes de sécurité, de paix, de progrès et de prospérité ».

« Il est nécessaire de réaffirmer que la réconciliation nationale demeure la clé majeure pour conforter la position palestinienne dans tout processus de paix à venir », a assuré le Roi dans son discours.

En sa qualité de Président du Comité Al-Qods, le souverain a réaffirmé sa volonté de continuer à défendre les sanctuaires sacrés, au premier chef desquels Al-Qods Acharif et ce, en alliant l’action politique et diplomatique avec le travail mené sur le terrain par l’Agence Bayt Mal Al-Qods pour la réalisation de programmes et de projets concrets.

Il s’agit, en définitive, de sauvegarder l’identité culturelle et spirituelle de la Ville Sainte et d’améliorer les conditions de vie de la population Maqdissie pour l’aider à résister et à se maintenir en place, a -til précisé.