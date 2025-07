Zone euro : le chômage stable en juin à son plus bas niveau historique

Par rapport à juin 2024, le taux de personnes sans emploi a baissé de 0,2 point dans les 20 pays partageant la monnaie unique, relève l’office, notant que le taux de 6,2% est le plus bas niveau atteint dans les pays de la zone euro depuis le début de la compilation de ces données en avril 1998.

Pour l’ensemble de l’Union européenne (UE), le taux de chômage est également resté stable en juin par rapport à mai, à 5,9%, son point bas historique. Eurostat estime que 12,9 millions de personnes étaient au chômage dans l’UE en juin, dont 10,7 millions dans la zone euro.

Le taux de chômage est resté stable en France à 7%, selon les données harmonisées d’Eurostat. C’est moins bien que celui de ses deux grands voisins, l’Allemagne (3,7%) et l’Italie (6,3%).

Au sein de l’UE, les taux les plus faibles ont été observés à Malte (2,5%), en République tchèque (3%) et en Pologne (3,5%). Les plus élevés ont été relevés en Espagne (10,4%), en Finlande (9,3%) et en Suède (8,7%).

Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) était de 14,7% dans l’UE, stable par rapport au mois de mai, et de 14,1% dans la zone euro.