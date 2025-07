Le ministre espagnol de l’Intérieur se félicite de la coopération « exemplaire » avec le Maroc

« Les relations entre l’Espagne et le Maroc sont absolument essentielles pour nos deux pays et nos sociétés respectives. De par leur caractère exceptionnel et stratégique, elles constituent un exemple au niveau international », a affirmé M. Grande-Marlaska dans une déclaration à la MAP, à l’occasion de la réception offerte, mercredi soir à Madrid, par l’ambassade du Maroc en Espagne à l’occasion du 26e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

« L’évolution des relations bilatérales ces dernières années est remarquable », a-t-il insisté, notant que cette dynamique s’est traduite par une coopération particulièrement efficace dans le domaine de lutte contre la migration irrégulière, le terrorisme international et les réseaux criminels organisés.

Cette étroite collaboration s’est également illustrée à travers « la parfaite coordination » logistique et opérationnelle de l’Opération Marhaba 2025, a-t-il ajouté, relevant que le travail accompli par les autorités des deux pays pour assurer le bon déroulement de cette opération est « extraordinaire » à bien des égards.

Abordant, par ailleurs, la Coupe du Monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, M. Grande-Marlaska a indiqué que la coopération dans le domaine sportif renforce davantage les synergies entre Rabat et Madrid, assurant que les trois pays sont prêts à garantir une organisation réussie de cet événement planétaire.