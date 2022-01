Washington sanctionne plusieurs individus impliqués dans le programme nucléaire de Pyongyang

Ces sanctions font suite à au moins deux essais de missiles balistiques nord-coréens en moins d’une semaine.

“Les actions d’aujourd’hui, qui s’inscrivent dans le cadre des efforts continus des États-Unis pour contrer les programmes d’armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques de la RPDC, visent son utilisation continue de représentants à l’étranger pour se procurer illégalement des biens destinés à la fabrication d’armes”, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans un communiqué.

“Les derniers tirs de missiles de la RPDC sont une preuve supplémentaire qu’elle continue à faire avancer les programmes interdits malgré les appels de la communauté internationale à la diplomatie et à la dénucléarisation”, a-t-il ajouté.

Le Département d’État a précisé avoir désigné un individu de la RPDC, un ressortissant russe et une entité russe qui se sont engagés dans des activités ou des transactions qui ont contribué de manière significative à la prolifération des ADM ou de leurs vecteurs par la RPDC.

“Les États-Unis utiliseront tous les outils appropriés pour s’attaquer aux programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de la RPDC, qui constituent une menace grave pour la paix et la sécurité internationales et sapent le régime mondial de non-prolifération”, a indiqué le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans un communiqué.

La semaine dernière, Pyongyang a déclaré avoir effectué avec succès un essai de missile hypersonique sophistiqué.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré lundi que les États-Unis étaient toujours en train d’évaluer si cet essai portait sur un missile hypersonique doté d’une ogive manœuvrable.

En vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, tous les essais de missiles balistiques par la Corée du Nord sont interdits.