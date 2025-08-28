USA : vol test réussi pour la mégafusée Starship de SpaceX

Le vaisseau, haut de plus de 120 mètres, a décollé mardi soir du Texas peu après 18H30 locales (23H30 GMT) après des reports dimanche et lundi causés par des problèmes techniques.

« Excellent travail de l’équipe de SpaceX », a écrit Elon Musk, le patron de SpaceX, sur son réseau social X.

Après que la mégafusée s’est élancée dans le ciel, ses deux étages se sont séparés, alors que l’immense vaisseau est, lui, parvenu à rejoindre l’espace et à déployer avec succès les simulateurs de satellites qu’il transportait, marquant une première.

Il a ensuite réussi à rentrer dans l’atmosphère terrestre sans exploser et à plonger comme prévu dans l’océan Indien, bien qu’il ait perdu sur le chemin quelques-unes de ses tuiles de protection et subi des dégâts matériels, selon une vidéo diffusée par SpaceX.

La société d’Elon Musk, qui table sur de premiers lancements vers Mars dès 2026, mise en effet sur une stratégie risquée : celle de lancer de multiples prototypes afin de corriger au fur et à mesure les problèmes rencontrés en situation de vol.

Ce dixième vol test de la plus grande fusée jamais construite fait suite à trois essais qui se sont soldés en début d’année par des explosions en plein vol.

Des versions modifiées de Starship doivent également servir au programme Artémis de l’agence américaine de l’espace NASA, qui prévoit un « retour » des Américains sur la Lune, et au projet ambitieux de vols long-courriers terriens, SpaceX promettant à ses clients de se rendre « n’importe où dans le monde en une heure ou moins ».