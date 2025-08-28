L’Allemagne veut lutter contre les violences domestiques par les bracelets électroniques

Selon le texte, les tribunaux de la famille pourront, dans les cas considérés comme “à haut risque”, obliger les auteurs de violences à porter un bracelet électronique afin de faire respecter les interdictions de rapprochement. Les personnes menacées seraient ainsi averties dès que l’agresseur s’approche d’elles, a expliqué le ministère.

La ministre fédérale de la Justice, Stefanie Hubig, a souligné que “l’Allemagne doit faire davantage contre les violences domestiques, nous devons mieux protéger les femmes en particulier”. Elle a rappelé les expériences positives menées en Espagne et affirmé que “les bracelets électroniques peuvent sauver des vies”.

Le projet de loi prévoit également la possibilité pour les tribunaux de la famille de contraindre les auteurs à suivre des formations visant à leur proposer des solutions pour résoudre leurs conflits sans recourir à la violence. Des sanctions plus sévères pour violation des ordonnances de protection et un accès élargi des tribunaux au registre des armes font aussi partie des mesures prévues.

D’après le ministère, quasiment toutes les minutes, une femme est agressée en Allemagne par son partenaire ou ex-partenaire, et presque tous les deux jours un homme tue sa compagne ou ex-compagne. L’Office fédéral de la police criminelle (BKA) a enregistré près de 266.000 victimes de violences domestiques l’an dernier, un niveau record.