USA: l’ex-secrétaire d’Etat, Colin Powell, n’est plus

M. Powell est décédé à l’hôpital Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington.

“Nous avons perdu un mari, un père, et grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain”, a indiqué sa famille dans un communiqué.

M. Powell a été le premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d’état-major des armées, avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence de George W. Bush.

Né le 5 avril 1937 à Harlem, Colin Powell a grandi à New York, où il a étudié la géologie.

Il avait commencé sa carrière militaire en 1958. D’abord posté en Allemagne, il avait ensuite été envoyé au Vietnam comme conseiller militaire de John F. Kennedy.