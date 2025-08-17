L’athlète marocain Hassan Baraka réussit l’exploit du tour de Manhattan à la nage

Baraka a entamé ce challenge vendredi en fin de matinée (heure locale) au sud de l’île de Manhattan, avant de faire le tour complet de l’île dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, bouclant le parcours en 9 heures 53 minutes.

Le tour de Manhattan, organisé par la « New York Open Water » (NYOW) et auquel les grands spécialistes de la natation en eau libre n’ont accès que par dossier de candidature, est inscrit dans le circuit des grandes traversées emblématiques de l’Association mondiale de natation en eau libre (WOWSA).

« J’ai l’honneur de représenter le Maroc et d’inscrire le nom du Royaume dans le cadre de ces exploits », s’est félicité l’athlète marocain dans une déclaration à la MAP à cette occasion.

Il est « très important pour moi de pouvoir nager ici, en longeant des sites emblématiques comme le siège des Nations Unies (…) et refléter la notoriété du sport marocain », a-t-il dit.

Le tour de l’île de Manhattan à la nage, aussi appelé « 20 Bridges Swim », traverse les rivières Hudson, East et Harlem, et passe sous 20 ponts, dont l’emblématique pont de Brooklyn qui relie le quartier new-yorkais éponyme à l’île de Manhattan.

Revenant sur la préparation physique et mentale de ce challenge, Hassan Baraka a dit être physiquement habitué à la natation sur de longues distances en eau libre.

En effet, il a été le premier Marocain à traverser le canal de la Manche séparant la France à l’Angleterre sur une distance de 55 km en juillet 2024.

Cependant, a-t-il fait remarquer, pour ce genre de défi, 80% de la préparation est mentale étant donné les difficultés et les courants ». Il s’agit aussi du défi de garder la motivation tout au long du parcours.

Nageur accompli, et spécialiste des longues distances, Hassan Baraka compte à son actif un important palmarès, dont le Guinness World Record pour la traversée la plus rapide à la nage de la mer rouge entre l’Égypte et l’Arabie Saoudite.

Il est aussi le plus jeune nageur au monde à avoir rallié les cinq continents à la nage (2014), le premier Marocain et porte-drapeau au championnat du monde de natation en eau glacée (2019), et le premier Marocain à nager 500 mètres au Pôle Nord sans combinaison néoprène (2022).

Après un focus durant les trois dernières années sur la natation longues distances, Hassan Baraka dit vouloir revenir au challenge de la nage en eau glacée, en participant notamment au 1er Championnat d’Afrique en eau glacée, prévu en février 2026.