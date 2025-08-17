Le Sud de la France en alerte face à un danger élevé de feux de forêts

En direct
Par
Photo d'illustration
Les départements du Sud de la France sont placés en alerte face à un danger « très élevé » de feux de forêts alors que les températures y demeurent caniculaires.

Dans son dernier bulletin, Météo-France a classé six départements en vigilance rouge : les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Le département de l’Aude, lourdement touché par un immense incendie il y a quelques jours, encourt « un risque extrême de survenue d’incendie » , une première dans la région depuis 2016, indique-t-on auprès de la préfecture.

« Il y a un risque très extrême dans certaines zones du département en cette fin de semaine, en raison notamment du vent fort », a expliqué le directeur départemental adjoint des pompiers de l’Aude, Michael Sabot.

De même, 14 départements sont en vigilance orange face au risque d’incendie, selon Météo-France. Il s’agit du Rhône, la Drôme, l’Ardèche, le Var, la Haute-Garonne, le Tarn, l’Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Charente et les Deux-Sèvres.

Une femme avait perdu la vie dans un méga-feu de forêt déclenché le 5 août dans l’Aude, tandis que plusieurs personnes ont été blessées plus ou moins grièvement, dont des pompiers, et plus de 16.000 hectares ravagés.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite