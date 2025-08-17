Le Sud de la France en alerte face à un danger élevé de feux de forêts

Dans son dernier bulletin, Météo-France a classé six départements en vigilance rouge : les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Le département de l’Aude, lourdement touché par un immense incendie il y a quelques jours, encourt « un risque extrême de survenue d’incendie » , une première dans la région depuis 2016, indique-t-on auprès de la préfecture.

« Il y a un risque très extrême dans certaines zones du département en cette fin de semaine, en raison notamment du vent fort », a expliqué le directeur départemental adjoint des pompiers de l’Aude, Michael Sabot.

De même, 14 départements sont en vigilance orange face au risque d’incendie, selon Météo-France. Il s’agit du Rhône, la Drôme, l’Ardèche, le Var, la Haute-Garonne, le Tarn, l’Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Charente et les Deux-Sèvres.

Une femme avait perdu la vie dans un méga-feu de forêt déclenché le 5 août dans l’Aude, tandis que plusieurs personnes ont été blessées plus ou moins grièvement, dont des pompiers, et plus de 16.000 hectares ravagés.