Une dizaine de terroristes neutralisés dans le nord du Mali

Une dizaine de terroristes ont été neutralisés lors d’une frappe aérienne menée vendredi dans le nord du Mali, a annoncé samedi l’armée malienne.

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Selon un communiqué de l’Etat-Major Général des Armées maliennes, l’opération a été menée dans le cadre de la sécurisation d’un convoi logistique. Des vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont ciblé un groupe terroriste, au nord-ouest de la ville de Kidal, circulant à motos et tentant de tendre une embuscade contre le convoi.

Une frappe de précision a alors été déclenchée, aboutissant à la neutralisation de l’ensemble des assaillants et à la destruction totale de leur matériel.

Depuis plusieurs années, le Mali est confronté à des attaques terroristes, notamment du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, qui cible notamment des convois de carburant ainsi que des sites industriels et miniers du pays.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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