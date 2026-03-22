Une dizaine de terroristes neutralisés dans le nord du Mali

Une frappe de précision a alors été déclenchée, aboutissant à la neutralisation de l’ensemble des assaillants et à la destruction totale de leur matériel.

Depuis plusieurs années, le Mali est confronté à des attaques terroristes, notamment du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, qui cible notamment des convois de carburant ainsi que des sites industriels et miniers du pays.