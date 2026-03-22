Fermeture de deux bases de la MINUSCA en République centrafricaine

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a indiqué vendredi avoir fermé deux bases d’opérations temporaires dans les régions de Mbrès et de Dékoa, situées dans le centre du pays.

La mission onusienne a précisé sur son site électronique que ces fermetures, qui ont eu lieu dimanche et lundi, s’inscrivent dans le cadre d’une réorganisation de sa couverture géographique, liée à l’amélioration de la situation sécuritaire en Centrafrique, ainsi qu’à un transfert progressif des responsabilités aux autorités nationales.

La MINUSCA a toutefois souligné que ces fermetures ne signifient pas un retrait, mais une adaptation de son dispositif sécuritaire.

Cité par des médias, le coordonnateur de la section des affaires civiles de la MINUSCA, Jean Jackson Daniel a affirmé que la mission onusienne a contribué à la restauration de l’autorité de l’Etat, notamment par la construction d’infrastructures administratives et sécuritaires.

Les installations précédemment occupées par la MINUSCA seront désormais utilisées par les forces de défense et de sécurité centrafricaines, a-t-il fait savoir.