Un mort et plusieurs blessés dans un accident de montgolfière aux Pays-Bas

En direct
Par
Photo d'illustration
Une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessées mercredi soir dans un accident de montgolfière dans la province néerlandaise de la Frise (Nord), a indiqué un porte-parole de la région de sécurité de Fryslân.

La montgolfière qui transportait 34 personnes dont le pilote et le copilote a effectué un atterrissage brutal dans une prairie près du village de De Hoeve mercredi soir, précise la même source, citée par les médias locaux. Cinq blessés ont été transportés à l’hôpital.

Alors que l’appareil qui avait décollé de la ville de Joure vers 20h00 allait atteindre le sol sur un site approprié et à une vitesse de descente « correcte », une rafale a considérablement augmenté sa vitesse de déplacement.  »Des témoins ont aperçu la nacelle rebondir à plusieurs reprises’’, a rapporté le porte-parole.

La police de l’aviation enquête actuellement sur l’accident, selon la région de sécurité.

Par atlasinfo (MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite