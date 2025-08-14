Un mort et plusieurs blessés dans un accident de montgolfière aux Pays-Bas

La montgolfière qui transportait 34 personnes dont le pilote et le copilote a effectué un atterrissage brutal dans une prairie près du village de De Hoeve mercredi soir, précise la même source, citée par les médias locaux. Cinq blessés ont été transportés à l’hôpital.

Alors que l’appareil qui avait décollé de la ville de Joure vers 20h00 allait atteindre le sol sur un site approprié et à une vitesse de descente « correcte », une rafale a considérablement augmenté sa vitesse de déplacement. »Des témoins ont aperçu la nacelle rebondir à plusieurs reprises’’, a rapporté le porte-parole.

La police de l’aviation enquête actuellement sur l’accident, selon la région de sécurité.