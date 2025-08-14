Fès : appel à la création d’une Alliance mondiale des adeptes du soufisme pour promouvoir la paix

Ce congrès, qui a réuni des érudits venus des quatre coins du monde, a mis en exergue la nécessité de promouvoir la paix mondiale à travers la diffusion des valeurs de l’islam authentique, fondé sur l’édification de l’être humain.

Les participants ont également appelé à l’intégration de la science de la purification (tazkiya) en tant que discipline essentielle dans les programmes scolaires et éducatifs.

Un accent particulier a été ainsi mis sur l’importance de la Tazkiya dans la préservation des patries et le renforcement de la Oumma sur les plans économique, social et éthique.

Ils ont, par ailleurs, appelé à la réforme de la voie soufie par sa purification de toute bid‘a (innovation blâmable) et de tout élément étranger à son essence, afin de préserver son authenticité et son rôle spirituel face aux défis contemporains.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Centre académique international d’études soufies, Aziz El Kobaiti Idrissi Al Hassani, a souligné l’importance de la création d’une alliance mondiale et de la mise en place d’un système basé sur le principe de la purification ( tazkiya ), notant que la paix mondiale ne peut être atteinte qu’en empruntant le chemin de la paix intérieure.

Et d’ajouter que nombre d’éminents professeurs et érudits ayant pris part aux travaux ont unanimement salué le succès de cette édition, qui a su mettre en avant la qualité des conférences et des travaux de recherche présentés, ainsi que la richesse et la profondeur des débats qui ont marqué le congrès.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par une soirée de Madih et de Samaa , ainsi que par un hommage appuyé rendu à plusieurs figures marquantes du soufisme marocain et international.

Organisé par le Centre académique international d’études soufies sous le thème « Science de la purification : édification de l’Homme et préservation des patries », ce congrès a réuni plus de 400 participants venus de 30 pays, dont des érudits, des universitaires et des chercheurs.