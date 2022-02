Ukraine: Zelensky réclame des “garanties de sécurité” pour son pays

“L’Ukraine a besoin de garanties de sécurité, claires et concrètes, immédiatement”, a déclaré M. Zelensky lors d’une conférence de presse avec ses homologues polonais Andrzej Duda et lituanien Gitanas Nauseda.

“Je crois que la Russie doit être parmi les pays donnant ces garanties de sécurité claires”, a ajouté M. Zelensky, rappelant qu’il avait proposé à plusieurs reprises de rencontrer Vladimir Poutine pour désamorcer la crise actuelle.

“Nous sommes unis dans la conviction que l’avenir de la sécurité européenne se joue en ce moment même chez nous, en Ukraine”, a déclaré M. Zelensky, remerciant ses homologues polonais et lituanien pour leur soutien et les livraisons d’armes et d’équipement militaires à Kiev.

Les Occidentaux estiment que la Russie, qui a massé 150.000 soldats aux frontières ukrainiennes, pourrait lancer une opération d’envergure, y compris pour prendre Kiev, la capitale.

Moscou a reconnu lundi l’indépendance des deux territoires séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine, les “républiques” autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, et n’a pas exclu d’envoyer des forces sur place.