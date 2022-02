Crise ukrainienne : le pape appelle à la retenue

Le pape François a déploré mercredi les “scénarios de plus en plus alarmants” qui se profilent en Ukraine et menacent “la paix de tous”.

“J’ai une grande douleur dans le coeur devant l’aggravation de la situation en Ukraine. Malgré les efforts diplomatiques de ces dernières semaines, des scénarios plus en plus alarmants s’ouvrent”, a déclaré le pape à la fin de son audience générale hebdomadaire. Le pape François a exhorté les dirigeants à s’abstenir de toute action qui causerait de nouvelles souffrances aux populations et a proclamé le mercredi des Cendres, le 2 mars, journée internationale de jeûne et de prière pour la paix. L’Ukraine est depuis quelques mois le théâtre de l’une des pires crises de sécurité en Europe, après que le président russe Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance de deux zones séparatistes et ordonné le déploiement de troupes dans l’est du pays.