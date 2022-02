Le Maroc et le Portugal partagent un socle solide de relations (ambassadeur)

«Nos deux pays ont, tout au long de leur histoire commune, construit sereinement une relation solide, basée sur la compréhension et les intérêts mutuels. La densité et la diversité de ces relations, ainsi que les mécanismes de consultation mis en place, ont conféré le caractère exceptionnel à la relation entre nos deux pays», écrit M. Bahnini dans un article paru récemment dans la revue portugaise «Prémio».

Pour le diplomate marocain, «l’excellence des relations bilatérales qui puisent leur force dans les liens historiques et culturels qui nous unissent mais également dans la proximité géographique doit être aujourd’hui, plus que jamais, un atout majeur pour le renforcement de nos relations, notamment économiques ».

Sur le plan des échanges commerciaux, cette même dynamique a été observée et ce en dépit de la crise sanitaire, note-t-il.

Ainsi, ajoute l’ambassadeur, le Maroc est devenu le premier client du Portugal hors Europe et États-Unis et il a été classé comme le premier partenaire commercial du Portugal dans le Monde arabe et en Afrique.

Les exportations marocaines vers le Portugal ont connu également une augmentation significative de près de 25% entre 2020 et 2021, précise M. Bahnini.

Sur le plan des investissements, le Royaume suscite de plus en plus l’intérêt des grandes entreprises portugaises dont certaines ont réalisé de gros investissements récemment dans le secteur de l’automobile (Simoldes), des énergies renouvelables (fusionfuel) et dans l’aqua-industrie (mediterranean aquafarm) entre autres, rappelant la présence de près de 200 entreprises portugaises au Maroc.

«Conscients à la fois du potentiel et de la complémentarité de nos économies (particulièrement dans les secteurs du textile, de l’automobile et de l’agriculture), et aussi de la reconfiguration des dynamiques et des échanges qui se développeront dans le contexte actuel, où l’Europe se recentre sur elle-même, nous devrons créer ensemble les synergies nécessaires pour exploiter au mieux nos potentialités conjointes, nos complémentarités mutuelles et saisir, dans cette partie de la Méditerranée, les opportunités de croissance qui se profileront pour devenir ensemble un champion régional », affirme M. Bahnini.

La position géostratégique du Maroc, la réalisation par le Royaume de grands projets structurants sont autant de facteurs de rapprochement entre les deux pays, selon l’ambassadeur marocain, ajoutant que ces projets stimuleront davantage les relations d’affaires entre les deux pays et donnent déjà du sens au développement des relocalisations de l’ensemble de la région notamment, à travers des investissements ciblés qui optimisent le positionnement de chacun dans la chaine de valeurs et renforcent les complémentarités qui sont de plus en plus évidentes.

« Qui dit renforcement des liens dit renforcement des liaisons et une des actions phares à laquelle j’accorde une importance capitale, en tant qu’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, est la concrétisation des liaisons stratégiques, telles que celle de l’énergie, par le biais de l’interconnexion électrique directe, entre nos deux pays, d’une capacité d’environ 1.000 mégawatts, et celle maritime, par l’établissement d’une ligne directe entre un port marocain et un port portugais », rappelle M. Bahnini.

« Une autre action sur laquelle nous focalisons notre attention est l’intensification des rencontres économiques et d’hommes d’affaires pour renforcer la relation et mettre en œuvre la complémentarité de nos économies, notamment dans le cadre du Conseil Économique Maroc-Portugal, dont le lancement a eu lieu en octobre 2021 », a-t-il fait observer.

« Cette dynamique et cette ambition commune augurent d’un avenir encore meilleur car ce que nous bâtissons aujourd’hui ne viendra que conforter notre ambition de faire de notre relation, un partenariat de référence », conclut l’ambassadeur.