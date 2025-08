Tourisme : Le Maroc, une destination « qui émerveille à chaque détour » (Travel Turtle)

« Il est rare qu’une destination émerveille à chaque détour, mais c’est exactement ce que fait le Maroc », écrit le magazine, mettant en avant la profondeur de l’expérience offerte par le Royaume, où chaque ville dévoile un visage singulier, un rythme distinct, une identité culinaire propre et un artisanat unique.

« Nous avons parcouru des centaines de kilomètres et visité les grandes icônes touristiques, mais nous avons le sentiment de n’avoir fait qu’effleurer la richesse de ce que le Maroc a à offrir. Sa véritable beauté réside dans ses contrastes », relate l’article intitulé « Un pays, huit villes, mille histoires ».

De Casablanca, « porte d’entrée entre nostalgie et modernité », à Marrakech, « bouillonnante et raffinée », en passant par Rabat, capitale élégante, Chefchaouen et ses ruelles bleues, ou encore Fès la spirituelle, le Royaume est présenté comme un territoire aux mille visages, capable d’émerveiller les voyageurs les plus aguerris.

La publication met également en avant l’expérience du train à grande vitesse « Al Boraq », décrit comme « un vol en classe affaires sur rails », reliant Casablanca à Tanger en deux heures.

Le magazine souligne aussi la qualité de l’accueil réservé aux voyageurs, les infrastructures haut de gamme, ainsi que les efforts déployés pour le développement et la promotion du secteur touristique marocain, portés notamment par l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Le Royaume ne se résume pas à une seule expérience, fait valoir la publication. « Qu’il s’agisse de voyages individuels, de séjours en groupe, d’événements privés ou d’escapades haut de gamme, le Maroc offre une réponse à chaque attente », conclut le magazine.