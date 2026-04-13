Téhéran veut « à tout prix » conclure un accord avec Washington (Donald Trump)

« Je peux vous dire que l’autre camp nous a appelés. Ils voudraient faire un accord, à tout prix », a déclaré le chef de l’exécutif américain à des journalistes à la Maison Blanche.

Les délégations américaine et iranienne, qui se sont rencontrées ce weekend pour des négociations marathoniennes au Pakistan, ne sont pas parvenues à un accord permettant de mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

A l’issue de pourparlers ayant duré plus de 21 heures, le vice-président américain JD Vance, qui a conduit la délégation américaine, a indiqué que la partie iranienne n’avait pas accepté les conditions américaines pour mettre fin à la guerre.

Le locataire de la Maison Blanche a indiqué lundi que 34 navires avaient franchi le détroit d’Ormuz dimanche, dans un contexte marqué par les récentes tensions autour de cette voie maritime stratégique. Ce chiffre est « de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée » par l’Iran, a-t-il estimé sur Truth Social.

Donald Trump avait annoncé dimanche que les États-Unis imposeraient « avec effet immédiat » un blocus du détroit d’Ormuz, à la suite de l’échec des négociations tenues samedi au Pakistan avec l’Iran, en grande partie en raison du refus de Téhéran d’abandonner ses ambitions nucléaires, selon Washington.

Dans ce contexte, il a également averti, plus tôt lundi, que les États-Unis détruiraient « immédiatement » les « navires d’attaque rapide » iraniens s’ils s’approchaient du blocus imposé au détroit d’Ormuz.