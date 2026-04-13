Royaume-Uni : Keir Starmer plaide pour une augmentation des dépenses de défense et confirme l’engagement envers l’OTAN

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a plaidé ce lundi pour une augmentation substantielle des dépenses de défense du Royaume-Uni. Cette déclaration, faite devant les députés à la Chambre des communes, s’inscrit dans le cadre d’une volonté de renforcer la sécurité nationale et de réaffirmer l’engagement du pays envers l’OTAN.

À la suite de sa visite récente au Moyen-Orient, M. Starmer a souligné que le Royaume-Uni est en train d’engager l’investissement soutenu le plus important en matière de défense depuis la guerre froide. Il a également appelé les pays européens à intensifier leur rôle au sein de l’OTAN, qualifiant l’organisation transatlantique de « l’alliance militaire la plus réussie que le monde n’ait jamais connue ».

« Nous devons augmenter les dépenses de défense et soutenir l’OTAN », a affirmé le Premier ministre, insistant sur la nécessité d’une approche collective pour faire face aux défis sécuritaires contemporains. Dans ses propos, il a mis l’accent sur l’importance d’une Europe unie et proactive dans la défense de son territoire, déclarant que l’Europe doit « prendre plus fermement en main la défense de notre continent ».

M. Starmer a également souligné que les nouveaux partenariats en matière de défense pourraient générer « des milliers d’emplois stables » au Royaume-Uni, renforçant ainsi l’argument économique en faveur d’un investissement accru dans le secteur de la défense.