Sommet du G7 d’Evian : la Suisse va mobiliser jusqu’à 5.000 soldats

Si les réunions du G7 auront lieu en France, l’ampleur transfrontalière de l’événement implique fortement la Suisse: une partie des délégations et des médias devrait être hébergée côté helvétique et l’aéroport international de Genève constituera le principal point d’entrée des chefs d’État et de gouvernement des sept grandes puissances industrielles.

L’armée suisse sera engagée sur terre, sur le lac Léman et dans l’espace aérien, en étroite coordination avec les forces françaises.

Le gouvernement suisse a également décidé de restreindre temporairement l’espace aérien dans la région lémanique du 10 au 18 juin, couvrant notamment Évian, Lausanne et l’aéroport de Genève, avec une surveillance renforcée assurée conjointement par les forces aériennes suisses, la police genevoise et l’armée de l’air française.

Cette mobilisation exceptionnelle s’explique aussi par le souvenir encore vif, en Suisse romande, des violences qui avaient éclaté lors du sommet du G8 organisé à Évian en 2003. De grandes manifestations altermondialistes avaient alors dégénéré à Genève, Lausanne et dans des villes voisines, donnant lieu à des affrontements, des destructions de vitrines, des barricades et des perturbations majeures du trafic.

Les autorités entendent cette fois prévenir tout débordement dans une région densément peuplée et fortement intégrée de part et d’autre de la frontière. A noter que l’engagement de l’armée doit encore être validé par le Parlement suisse lors de la session de printemps.