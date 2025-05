« Route de La Mecque »: un million de pèlerins bénéficiaires depuis le lancement de l’initiative

Plus d’un million de pèlerins ont bénéficié de l’initiative « Route de La Mecque » depuis son lancement, a annoncé le ministère saoudien de l’Intérieur.

L’initiative « Route de La Mecque », qui fait partie du programme de service des hôtes d’Al-Rahman inscrit dans la Vision saoudienne 2030, facilite l’accueil par l’Arabie saoudite des pèlerins et leur offre des services de haute qualité. Ces prestations sont assurées par des équipes nationales qualifiées maîtrisant plusieurs langues et utilisant des technologies modernes, dans 11 aéroports de 7 pays.

Cette initiative est organisée pour la 7ème année consécutive par le ministère saoudien de l’Intérieur en collaboration avec les ministères des Affaires étrangères, de la Santé, du Hajj et de la Omra, et des Médias, ainsi qu’avec l’Autorité générale de l’aviation civile, l’Autorité des Zakat, des impôts et des douanes, l’Autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle, l’Autorité générale des Waqf, le « Programme de service des hôtes d’Al-Rahman » et la Direction générale des passeports.

Cette année, « Route de La Mecque » est mise en œuvre au Maroc, en Malaisie, en Indonésie, au Pakistan, au Bangladesh, en Turquie et en Côte d’Ivoire.

Elle permet de finaliser les formalités de déplacement des pèlerins dans leur pays d’origine en toute simplicité, depuis l’enregistrement des données biométriques et l’émission électronique des visas de pèlerinage, jusqu’à l’achèvement des procédures douanières dans les aéroports de départ, après vérification des conditions sanitaires.

Les bagages sont étiquetés et triés selon les modalités de transport et d’hébergement en Arabie Saoudite, avant que les pèlerins ne soient transférés directement en bus vers leurs lieux de résidence dans les régions de La Mecque et de Médine, en empruntant des itinéraires particuliers. Les partenaires de l’initiative se chargent, de leur côté, d’acheminer leurs bagages vers leurs lieux d’hébergement.