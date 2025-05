Le festival de Fès des musiques sacrées du monde célèbre la tradition millénaire de Jajouka

Dans l’écrin luxuriant du jardin Jnan Sbil, baigné d’ombres douces et de lumières tamisées, la musique ancestrale du village de Jajouka a résonné dimanche soir comme un souffle mystique venu du fond des âges, sous la direction du maître Bachir Attar.

Le public, installé dans une atmosphère feutrée, a été plongé dans une transe hypnotique dès les premières notes des hautbois maghrébins, portés par le souffle continu des maîtres-musiciens rifains. La scène cosy de Jnan Sbil, à l’abri de l’agitation et du tumulte, s’est transformée en un véritable sanctuaire sonore, où les percussions, les flûtes et les ghaïtas ont tissé un lien sacré entre terre et ciel.

Emblématique d’un art millénaire transmis de génération en génération, la musique de Jajouka allie ferveur spirituelle, profondeur mystique et intensité vibratoire. Le son brut et puissant de ses instruments à vent évoque les musiques d’éveil et de veille, longtemps liées à des pratiques rituelles.

Le maître musicien Bachir Attar a déclaré à la MAP que la musique de Jajouka est un art ancestral profondément enraciné dans l’histoire du Maroc, évoqué dès le XIVe siècle par Ibn Khaldoun.

Issu de l’Aïta Jabaliya, le répertoire de Jajouka a longtemps été associé à la cour des sultans marocains, constituant l’un des piliers de la musique spirituelle et cérémonielle du Royaume, a-t-il poursuivi, notant que ces expressions artistiques, transmises de génération en génération, ne sont pas seulement un héritage musical, mais un marqueur fort de l’identité marocaine, sublimant la richesse culturelle et l’histoire pluriséculaire du Maroc.

Marquant leur première participation au Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde et leur deuxième présence seulement dans un festival marocain, les maîtres de Jajouka célèbrent ainsi un retour symbolique sur la scène nationale, après avoir longtemps porté cette tradition à l’international.

Loin d’être un simple concert, cette performance a convoqué tout un pan de l’histoire musicale et culturelle du Maroc, celui d’un petit village au pied du Rif devenu, dans les années 1960, un carrefour d’inspiration pour la Beat Generation et les figures majeures du psychédélisme occidental.

Cette soirée envoûtante, aux confins du sacré et de l’organique, s’inscrit dans la volonté du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde de faire dialoguer les traditions spirituelles les plus profondes, en offrant au public une immersion sensorielle unique dans le souffle intemporel des musiques du monde.

Véritable pont entre les cultures et les religions, l’édition 2025 de cet événement exceptionnel et mondialement connu, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réunit plus de 200 artistes venus de 15 pays, dans la continuité de l’esprit et de l’âme de Fès en tant que cité historique qui a toujours été un carrefour de savoir et de spiritualité.