Renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Union Européenne dans le secteur du transport aérien

Les stratégies visant à renforcer la coopération entre le Maroc et l’Union européenne, ainsi que la dynamique de partenariat dans le secteur du transport aérien, ont été au cœur d’une réunion qui s’est tenue mercredi à Marrakech. Cette rencontre a réuni le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et le Chef de la politique aéronautique à la Commission européenne, Eddy Liégeois.

Organisée en marge de la 5e édition du Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), cette réunion a permis au ministre Kayouh de présenter les principaux projets structurants engagés par le Maroc dans le secteur aéroportuaire. Parmi ces initiatives, des efforts notables de développement et de modernisation de la flotte nationale ont été évoqués, dans le cadre des préparatifs du Royaume pour l’organisation de la Coupe du Monde.

Les discussions ont également abordé des sujets cruciaux tels que la transition énergétique dans le secteur aérien. Les deux parties ont échangé sur le développement et l’utilisation de carburants d’aviation durables, ainsi que sur les perspectives de production et de déploiement de carburants alternatifs au Maroc. Cet engagement envers une aviation plus verte souligne l’importance croissante des enjeux environnementaux dans les politiques de transport.

En conclusion de cette rencontre, Abdessamad Kayouh et Eddy Liégeois ont réaffirmé leur volonté commune de consolider le partenariat dans le domaine du transport aérien. Ils ont convenu de poursuivre les échanges techniques afin de soutenir les projets structurants et les ambitions partagées des deux parties. Ce dialogue prometteur ouvre la voie à une collaboration renforcée, bénéfique tant pour le Maroc que pour l’Union européenne, tout en contribuant à des objectifs globaux de durabilité et de décarbonation du secteur aérien.