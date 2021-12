RDC: six morts dont un kamikaze dans l’explosion d’une bombe à Béni

Les autorités provinciales accusent les rebelles du groupe Forces démocratiques alliées (ADF) d’être derrière cet acte.

“Le kamikaze, empêché par les vigiles d´accéder au bar bondé de clients, a activé la bombe à l´entrée. Le bilan encore provisoire fait état de six morts, dont le kamikaze, et 13 blessés admis dans les hôpitaux de la place”, a déclaré le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu dans un communiqué relayé par des médias.

“Parmi les blessés se trouvent les deux Bourgmestres adjoints des Communes de Mulekera et de Ruwenzori”, a ajouté la même source, indiquant que “les terroristes ADF aux abois ont actionné leurs cellules dormantes dans la ville de Beni en vue de déclencher des actions contre les paisibles citoyens”.

La bombe a explosé à l’intérieur du restaurant “In Box”, situé dans le centre de la ville de Beni, où plus d’une trentaine de personnes célébraient la fête de Noël, selon des témoins et des médias.

Le 27 juin, l’explosion d’une bombe artisanale dans une église catholique avait blessé deux femmes. Le même jour, le porteur d’une bombe avait été tué dans l’explosion de son engin près d’un bar et non loin d’une mosquée et la veille, un autre engin avait explosé, non loin d’une station-service, sans faire de dégâts.

Les autorités avaient accusé les rebelles ADF d’être responsables de ces actes dans la ville de Beni.

Le Nord-Kivu et l’Ituri sont depuis début mai sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a donné les pleins pouvoirs aux militaires.

Dans ces deux provinces, les armées congolaise et ougandaise mènent depuis le 30 novembre des opérations militaires conjointes contre des positions des rebelles du groupe d’origine ougandaise Forces démocratiques alliées (ADF).