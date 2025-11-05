Programme « Unis, on s’entend mieux » : Les familles d’enfants kényans bénéficiaires expriment leur profonde gratitude à la Princesse Lalla Asmaa

Ainsi, Esther, mère d’une fillette de cinq ans, opérée dans le cadre de ce programme, a exprimé sa profonde gratitude à la Fondation Lalla Asmaa pour les efforts constants déployés en faveur des enfants atteints de surdité. « C’est un moment inoubliable pour toute notre famille. Voir ma fille réagir aux sons, rire et jouer avec les autres enfants, c’est un rêve devenu réalité », a-t-elle confié toute émue.

Pour sa part, Jane, une autre mère dont le petit garçon âgé d’un an a également bénéficié du programme, n’a pas manqué, à la sortie de son enfant du bloc opératoire, d’exprimer ses vifs remerciements à la Fondation Lalla Asmaa ainsi qu’à l’ensemble de son personnel médical pour leurs efforts soutenus en faveur de cette catégorie d’enfants, soulignant que ce programme représente un véritable espoir pour de nombreuses familles pour qui le silence de leurs enfants est un dur quotidien.

« Je remercie de tout mon cœur SAR la Princesse Lalla Asmaa. Cette opération, délicate et complexe, dépasse tout ce que j’aurais pu imaginer pour la vie de mon enfant. Recevoir un tel soutien et voir mon fils bénéficier de cette chance unique est un moment inoubliable que je chérirai toujours », a-t-elle fait savoir, précisant que dorénavant, son enfant entamera une nouvelle étape de sa vie. Grâce à cet implant, il peut désormais communiquer avec les autres enfants de son âge, apprendre et s’épanouir comme tous ses pairs à l’école.

De son côté, Judia, mère d’une fille âgée de tout juste trois ans, a hautement salué ce noble geste de la Fondation Lalla Asmaa à l’endroit des enfants kényans, indiquant que, grâce à cette intervention, sa fille pourra bientôt intégrer l’école et prendre pleinement part à la vie éducative et sociale.

Au sujet des implants cochléaires, le chef de service ORL du CHU Mohammed VI de Marrakech, Abdelaziz Raji, a souligné que l’implant cochléaire permet de restaurer l’audition grâce à l’introduction d’un dispositif électronique dans l’oreille interne, relevant que cette opération concerne principalement les enfants, parfois les adultes, mais son principal intérêt réside dans le traitement des enfants atteints de surdité profonde bilatérale.

M. Raji, également directeur médical des opérations « Unis, on s’entend mieux », a mis en avant l’importance du transfert de l’expertise marocaine aux collègues kényans, à travers des initiatives comprenant des conférences sur le dépistage, le diagnostic et la réhabilitation, ainsi que des formations pratiques au bloc opératoire avec l’accompagnement de médecins marocains.

Pour sa part, Grace Mwangi, chirurgienne ORL au Kenyatta National Hospital, s’est dite très heureuse de collaborer avec les médecins marocains dans le cadre de ce programme visant à réaliser des implants cochléaires pour les enfants kényans, soulignant l’impact majeur de cette initiative louable sur les enfants sourds et malentendants.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de l’équipe marocaine de chirurgiens ORL qui nous a non seulement fournis les informations nécessaires, mais nous ont aussi assistés lors des implants et contribué à notre formation », a-t-elle soutenu.

Pour sa part, le Médecin Général de Brigade et chef du Pôle Chirurgie de l’Extrémité Céphalique à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V à Rabat, Fouad Benariba, a souligné que grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, visant le développement de la technologie en matière de santé et le transfert de l’expertise marocaine vers les pays africains amis, le programme « Nasmaa », porté par la Fondation Lalla Asmaa, qui a connu un succès remarquable au niveau national, est désormais exporté au-delà des frontières.

Le Médecin Général a également mis en avant l’importance du transfert d’expertises et de savoir-faire marocains, notamment en matière de prise en charge psychologique, au profit des collègues kényans, afin de renforcer leur autonomie dans ce domaine et de mieux assister et accompagner les enfants atteints de surdité profonde pour sortir du silence.