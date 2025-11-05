Désignation du Maroc pour co-organiser la Coupe du Monde: deux décennies d’investissements

La désignation du Maroc pour co-organiser la Coupe du Monde (CDM) de football 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, constitue la consécration de plus de deux décennies d’investissements stratégiques menés sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, a affirmé, mardi à Rabat, le coordinateur général de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Ce succès offre au Maroc l’opportunité inédite d’agir comme vecteur de rapprochement entre les continents, a souligné M. Hajji lors d’un panel tenu sous le thème « Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et CDM 2030 : l’Afrique au cœur du jeu, entre diplomatie et soft power », en marge du 6ème Choiseul Africa Business Forum.

La gouvernance mise en place dès la phase de candidature a permis de construire une offre intégrée avec l’Espagne et le Portugal, reconnue par la FIFA, a-t-il noté.

En outre, il a rappelé que la mission fondamentale de la « Fondation Maroc 2030 » consiste à coordonner les actions stratégiques relatives au respect des normes internationales, à l’organisation et la supervision des manifestations, à l’accompagnement des villes hôtes, ainsi qu’à la mobilisation et la promotion auprès de tous les publics, conformément aux engagements du Royaume.

Au-delà des compétitions elles-mêmes, l’enjeu réside dans la capacité à fédérer durablement la société marocaine, a expliqué M. Hajji, assurant que la Fondation s’attache à encourager l’appropriation collective de ces événements et à générer un impact structurant et inclusif pour l’ensemble des régions et catégories sociales du Royaume.

De son côté, Mike Coffi, Président-directeur général d’Africa Capital Markets Corporation et CEO de Detect ProFund, a indiqué que le développement du football africain repose principalement sur la formation des jeunes et l’investissement dans des infrastructures de qualité.

Il a mis en avant l’importance des partenariats stratégiques, à l’image de celui conclu avec la PSG (Paris Saint-Germain) Academy, qui permettent aux talents locaux d’accéder à une méthodologie internationale, favorisant ainsi l’excellence sportive et l’intégration sur les marchés mondiaux.

M. Coffi a fait remarquer que l’économie du sport en Afrique dépend encore largement du mécénat et du soutien public, appelant ainsi à mobiliser des capitaux privés sur le long terme et de mettre en place des dispositifs de gouvernance adaptés pour amorcer une transformation durable et permettre au secteur sportif africain de rivaliser à l’échelle mondiale.

Pour sa part, Jeremy Botton, Président du Groupe SSM, a relevé que l’organisation d’un grand événement sportif constitue un véritable catalyseur pour la transformation du tissu social, éducatif et économique d’un pays, bien au-delà de la simple amélioration des infrastructures.

Il a insisté sur la nécessité d’adopter une vision globale, associant l’ensemble des parties prenantes dans la durée, et sur l’importance des nouvelles technologies pour optimiser l’expérience spectateur.

La réussite repose sur des fondamentaux, dont la fluidité des flux, la qualité de l’accueil et la satisfaction de tous les publics, des médias aux athlètes, a estimé M. Botton.

La 6ème édition du Choiseul Africa Business Forum rassemble décideurs économiques, investisseurs et experts autour du thème « Made With Africa » : industrialisation, innovation et exportations pour une croissance partagée.

Cette plateforme de haut niveau vise à promouvoir les partenariats stratégiques et à positionner le continent africain comme acteur majeur des chaînes de valeur mondiales, en misant sur la transformation industrielle et l’innovation comme leviers de développement durable.