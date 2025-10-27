Présidentielle en Côte d’Ivoire: Proclamation des premiers résultats provisoires, donnant Ouattara pour grand favori

Après plusieurs heures d’attente, le Commission Electorale Indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire, a procédé dimanche par le biais de son porte- parole, à la proclamation des premiers résultats provisoires au niveau de plusieurs départements et de la diaspora, comptant pour le 1er tour de la Présidentielle tenu samedi dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

Les résultats provisoires jusque-là rendus publics par la Commission Electorale Indépendante, laissent confirmer une tendance donnant le président sortant, Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Houphoëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), comme grand favori de ce scrutin, avec des taux « largement confortables ».

Dans les zones du sud et de l’ouest, historiquement considérées comme des fiefs de l’opposition, l’engouement pour l’opération électorale est resté « timide ». D’autres résultats provisoires devront être communiqués par la CEI courant ce dimanche et ce, dans l’attente de publier les résultats compilés le lundi 27 octobre courant.

Les résultats définitifs de cette Présidentielle seront consolidés par le Conseil Constitutionnel, selon les dispositions du Code Electoral ivoirien. Selon le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le taux de participation à la Présidentielle du 25 octobre pourrait avoisiner les 50%. Plus de 8,7 millions d’électeurs ivoiriens ont été appelés aux urnes samedi pour choisir le prochain président de la Côte d’Ivoire.

Quatre autres candidats ont été lice pour cette échéance électorale, à savoir : Ehivet Simone Gbagbo, ex-première Dame et candidate du Mouvement des Générations Capables (MGC), Jean-Louis Billon, membre dissident du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), candidat du Congrès Démocratique (CODE), de Ahoua Don Mello, ex-cadre du Parti des Peuples Africains (PPA-CI) qui se présente en tant que candidat libre, et Mme Henriette Lagou, candidate du Groupement des Partenaires Politiques pour la Paix (GP-Paix).

