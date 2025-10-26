Chine-USA: désescalade commerciale après 2 jours de négociations en Malaisie

Les pourparlers, menés par le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, se sont déroulés dans un contexte de regain de tensions et à quelques jours de l’expiration, le 10 novembre, d’une trêve tarifaire temporaire.

« Un consensus préliminaire a été atteint » et sera soumis à l’approbation des deux parties, a déclaré à la presse le négociateur commercial chinois Li Chenggang, qui a qualifié la position américaine de « dure » et celle de la Chine de « ferme » dans la défense de ses intérêts.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, s’est montré optimiste, affirmant que les deux parties progressent « vers les derniers détails du type d’accord que les dirigeants pourront examiner et décider s’ils souhaitent le conclure ensemble ».

Les discussions ont porté sur l’extension de la trêve tarifaire, les terres rares, les contrôles à l’exportation, les tarifs réciproques et le fentanyl, selon les deux parties qui ont qualifié les échanges de « constructifs ».

Cette cinquième rencontre en personne entre MM. He et Bessent depuis le printemps intervient après des semaines de turbulences, marquées notamment par l’élargissement par Beijing des contrôles à l’exportation sur les terres rares et les menaces de droits de douane supplémentaires évoquées par le président américain Donald Trump.

Les regards se tournent désormais vers la Corée, où M. Trump et le président chinois Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi à Busan, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Il s’agira de leur première rencontre depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, en janvier dernier.