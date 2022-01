Présidence tournante du Conseil de l’UE: La Commission européenne en visite à Paris

Cette visite intervient également quelques jours après la publication au 1er janvier du programme de cette présidence, indique la même source.

Elle aura pour objet de préparer avec la Commission européenne les échéances législatives européennes du premier semestre 2022, en particulier s’agissant des textes annoncés comme prioritaires par le chef de l’Etat, précise la présidence française.

A cette occasion, Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, se rendront vendredi au Panthéon pour une cérémonie d’hommage à Jean Monnet et Simone Veil, en présence de membres de leurs familles, ainsi que des membres de la Commission européenne et de plusieurs ministres français.

A l’issue de cette cérémonie, le Président de la République et la Présidente de la Commission européenne s’entretiendront au Palais de l’Elysée, avant de tenir une conférence de presse conjointe.

La France a pris, samedi dernier, la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne pour les six prochains mois.

Lors de cette présidence de l’UE qui intervient dans un contexte très particulier marqué par la pandémie du Covid-19 et ses répercussions sur l’économie mondiale, Paris ambitionne de porter haut les grands chantiers et priorités de l’UE.

Le président Emmanuel Macron, dont le pays aura notamment la charge de faire converger le bloc des Vingt-Sept sur plusieurs dossiers-clés, avait dévoilé le 9 décembre ses priorités pour cette présidence française : “Relance, puissance et appartenance”.

M. Macron entend entre autres lancer une réforme de l’espace Schengen, réguler les géants du numérique, faire avancer le “paquet climat” avec la taxation carbone, et rebâtir “un traité d’amitié avec l’Afrique”.

En matière de défense, la France devra poursuivre l’enjeu de souveraineté de l’UE en complémentarité avec l’OTAN, en dotant la défense européenne d’un budget ambitieux. Paris œuvrera à rendre opérationnelle l'”initiative européenne d’intervention” (avec 13 États membres), à renforcer la “Task Force Takuba” de lutte contre le terrorisme au Sahel et à accélérer les “coopérations renforcées” en matière d’armement.