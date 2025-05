Près de 63% des Espagnols considèrent l’immigration comme une chance

Près de deux tiers des Espagnols considèrent l’immigration comme une chance à saisir ou une nécessité à gérer, selon les résultats du rapport Europe Talks Migration.

Ainsi, 63 % des sondés estiment que l’immigration est une opportunité à saisir (19 %) ou une nécessité à gérer (44 %), tandis qu’environ un tiers (29 %) la perçoit comme une menace à endiguer.

Le rapport, réalisé par l’organisation More in Common à partir d’une enquête menée dans cinq pays européens, révèle que les Espagnols ont, en général, une vision plus positive de l’immigration que les autres sociétés européennes.

Bien que seule une minorité considère l’immigration comme une menace, près de la moitié de la population (47 %) estime toutefois qu’elle engendre plus de problèmes que d’avantages pour le pays, d’après la même source.

L’étude montre également que la question migratoire figure aujourd’hui parmi les préoccupations majeures des Espagnols, juste après l’inflation et l’accès au logement.

D’après Luis Aguado, porte-parole de More in Common en Espagne, l’étude montre que les divergences d’opinion sont principalement d’ordre idéologique. Les électeurs de gauche ont généralement une vision plus favorable de l’immigration, tandis que les électeurs de droite adoptent des positions plus hostiles.

Le principal avantage perçu de l’immigration est d’ordre économique, notamment la disponibilité de main-d’œuvre pour certains secteurs clés.

Plus de la moitié des personnes interrogées (55 %) reconnaissent que l’immigration a contribué à la croissance économique de l’Espagne, supérieure à la moyenne de l’Union européenne.

Selon les données de l’Institut national de la statistique (INE), la population étrangère en Espagne s’élevait en 2024 à 6,5 millions de personnes, soit 13,4 % de la population totale.