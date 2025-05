Les prix de l’Alliance des Agences de Presse Méditerranéennes (AMAN) pour les meilleurs article et photo de presse ont été remis aux lauréats, jeudi à Marrakech.

Marrakech : Fouad Arif remet les prix de l’AMAN pour les meilleurs article et photo de presse

Le président de l’AMAN et Directeur général de la MAP, Fouad Arif, a ainsi procédé à la remise des prix lors d’une cérémonie organisée à l’issue des travaux de la 33è Assemblée générale de l’Alliance, tenue les 28 et 29 mai dans la ville ocre.

Le prix du meilleur article est revenu à Ioanna Kardara, journaliste à l’Agence de presse grecque ANA-MPA, pour son papier intitulé « Villes désertes et isolement: Les retombées des catastrophes naturelles sur les personnes âgées ».

S’exprimant à cette occasion, la journaliste grecque a fait part de sa fierté de recevoir ce prix, remerciant au passage l’AMAN pour la distinction ainsi que l’ensemble des départements de son agence qui ont contribué à la publication de l’article.

Le prix de la meilleure photo, quant à lui, a été attribué à Mario Strmotic, photographe à l’agence de presse de la Croatie (HINA), pour son travail capturant de larges feux de forêt dans la région de la Dalmatie, dans les Balkans.

Dans un message vidéo pré-enregistré, il a exprimé sa joie de recevoir cette distinction, soulignant qu’elle représente bien plus qu’un prix, « une véritable source de motivation » pour donner davantage et raconter, à travers l’image, les histoires qui méritent d’être vues et partagées.

Par ailleurs, un prix honorifique dans la catégorie de la photo a été attribué à Malak Chagwani de l’Agence de presse tunisienne (TAP) pour son travail intitulé « Usé par le temps, le berger tunisien serre son bâton, les poches pleines de bouteilles, les vêtements murmurent la résilience sous les vents d’Afrique du Nord ».