La société marocaine d’oncologie digestive (SMOD), présidée par le Pr Abdelilah Souadka, organise son 3eme congrès national les 11 et 12 juillet 2025 à Tanger. La thématique de ce congrès est consacrée au « cancer localisé du bas rectum : actualités en 2025 ».

Pr Souadka : le 3e congrès de la SMOD sur le cancer du bas du rectum a pour objectif de partager les avancées scientifiques et de lancer une réflexion pluridisciplinaire

Pendant deux jours, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, gastroentérologues, radiologues, anatomopathologistes du Maroc, de France et d’Allemagne débattront et présenteront les dernières thérapies et chirurgies relatives au cancer localisé du bas rectum.

Ce congrès sera émaillé de témoignages sur les progrès constants dans la prise en charge du cancer colorectal au Maroc.

« Cette pathologie est souvent entourée de tabous et d’idées reçues. Elle mérite une attention particulière de par sa complexité thérapeutique et les enjeux humains qui en découlent », souligne le Pr Abdelilah Souadka, président de la société marocaine d’oncologie digestive.

« A travers ce congrès, nous avons une double ambition : diffuser les dernières avancées scientifiques relatives au cancer du bas rectum mais aussi engager une réflexion pluridisciplinaire sur le parcours thérapeutique, l’équilibre entre lourdeur des soins et qualité de vie », explique le Pr Souadka.

Tout au long des travaux, les différents experts nationaux et internationaux, réunis à Tanger, procèderont à un partage d’expérience autour de thématiques majeures comme les innovations diagnostiques, les stratégies de préservation d’organes, la chirurgie mini-invasive ou encore la surveillance active et les approches immuno-thérapeutiques.

Le cancer du rectum peut se présenter par des douleurs abdominales, du sang dans les selles, un changement du transit intestinal (alternance de diarrhées et de constipation), des situations d’urgence (occlusion intestinale , perforation intestinale) ou, plus insidieusement, par une anémie.

Le traitement chirurgical du cancer du moyen et bas rectum relève de la Médecine Hautement Spécialisée.