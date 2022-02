Poutine ordonne l’envoi de troupes dans les régions séparatistes de l’Ukraine

Les décrets de M. Poutine interviennent après que celui-ci eut déclaré que Moscou reconnaîtrait l’indépendance des régions, connues sous le nom de République populaire de Donetsk et de République populaire de Louhansk.

“Je considère qu’il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps : Reconnaître immédiatement l’indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk”, a déclaré M. Poutine.

La décision de Moscou de reconnaître les deux régions a été considérée par les États-Unis et ses alliés européens comme une provocation et un prétexte pour envahir l’Ukraine, et a conduit les États-Unis et l’Union européenne à annoncer des sanctions.

De nombreux experts ont estimé que la reconnaissance officielle de Moscou aurait pour effet de saborder un précédent accord de cessez-le-feu (les accords de Minsk) dont certains alliés occidentaux espéraient qu’il permettrait de sortir de la crise.