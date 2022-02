Maroc-Israël: pour des partenariats win-win

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, et la ministre israélienne de l’Économie et de l’Industrie, Orna Barbivay, ont souligné, lundi à Rabat, la volonté de développer des relations de coopération win-win entre le Maroc et Israël.

S’exprimant à cette occasion, M. Sekkouri a relevé que depuis la formalisation des relations entre le Maroc et Israël, les deux pays ont pu travailler de manière soutenue et accélérée.

“Les relations qui lient les deux pays sont au-delà de la collaboration et de la coopération économique importante”, a indiqué M.Sekkouri.

Pour sa part, Mme Barbivay, qui effectue une visite de travail de trois jours dans le Royaume, a mis l’accent sur les relations entre les deux pays, fondées sur une longue histoire et sont la base pour avancer vers un avenir commun.

Dans ce sillage, elle a fait part de la volonté de son pays de développer une relation de coopération win-win avec le Maroc.

Plus tôt dans la journée, Orna Barbivay s’est entretenue avec la ministre de l’Économie et des Finances, Fettah Alaoui, autour de la promotion de la coopération économique et financière.

Mme Barbivay a en outre discuté de la coopération industrielle et commerciale avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Les deux parties ont signé un Accord de coopération économique visant, entre autres, à créer des Zones Industrielles Qualifiées au Maroc.

Ces zones permettront de concrétiser la coopération tripartite Maroc-Israël-Etats–Unis dans le domaine du commerce et de l’investissement et de faciliter l’accès direct des marchandises produites dans ces Zones au marché américain.