Pourparlers USA-Iran : Trump annule le déplacement de ses émissaires à Islamabad

Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi avoir annulé le déplacement de ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui était prévu à Islamabad en vue de nouvelles négociations avec l’Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

« Je viens d’annuler le déplacement de mes représentants à Islamabad, au Pakistan, pour rencontrer les Iraniens. Trop de temps perdu en déplacements, trop de travail ! », a écrit le Chef de l’exécutif américain sur son Truth social.

Le président américain a évoqué « une confusion et des luttes intestines considérables » au sein de la « direction » iranienne, estimant que « personne ne sait qui est aux commandes, pas même eux ». « C’est nous qui avons toutes les cartes en main, eux n’en ont aucune ! S’ils veulent discuter, il leur suffit de nous appeler !!! », a-t-il soutenu.

Cette décision avait été relayée, quelques minutes auparavant, par plusieurs médias américains, dont Fox News. « J’ai dit à mes collaborateurs il y a peu, alors qu’ils s’apprêtaient à partir : +Non, vous n’allez pas faire un vol de 18 heures pour vous rendre là-bas+ », a-t-il confié à une journaliste de la chaîne, qui affirme s’être entretenue avec lui par téléphone.

Le président américain a, en outre, assuré que cette annulation ne signifiait pas une reprise des hostilités contre l’Iran. « Je ne vois pas l’intérêt qu’ils fassent un vol de 18 heures dans la situation actuelle. Nous pouvons tout aussi bien nous débrouiller par téléphone », a-t-il déclaré à un journaliste du site d’information Axios.

JD Vance avait conduit il y a deux semaines la délégation américaine aux négociations avec l’Iran à Islamabad, qui s’étaient soldées par un échec.