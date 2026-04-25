Maroc–Espagne : une interdépendance consolidée en 2026

En 2026, la relation entre le Maroc et l’Espagne ne se lit plus uniquement à travers les cycles diplomatiques ou les épisodes de tension. Elle s’inscrit désormais dans une réalité plus profonde : une interdépendance économique, sociale et institutionnelle qui s’est densifiée au point de structurer durablement les échanges entre les deux rives.

Le premier indicateur de cette transformation est économique. Selon le ministère espagnol du Commerce, les échanges bilatéraux dépassent 22,5 milliards d’euros par an, avec une progression d’environ 6 % des exportations espagnoles vers le Maroc en 2024. L’Espagne enregistre un excédent commercial supérieur à 3 milliards d’euros, ce qui traduit une relation asymétrique mais stabilisée.

Cette asymétrie ne doit pas être surinterprétée : elle reflète aussi l’intégration progressive du Maroc dans les chaînes de valeur industrielles et logistiques européennes, notamment dans l’automobile, l’agro-industrie et les services. Autrement dit, la relation ne repose plus uniquement sur des flux d’échange, mais sur des logiques de production partagée.

Le deuxième indicateur est social et économique à la fois. En février 2026, les Marocains représentent 375.845 affiliés à la Sécurité sociale espagnole, ce qui en fait la première nationalité étrangère. Ce chiffre n’est pas seulement démographique : il traduit une insertion structurelle dans le marché du travail espagnol, notamment dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, des services et de l’industrie.

Parallèlement, l’Espagne a engagé en 2026 un processus de régularisation extraordinaire dont l’ampleur pourrait concerner plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui confirme un besoin durable de main-d’œuvre. La migration, longtemps perçue comme un facteur de tension politique, apparaît ainsi de plus en plus comme un mécanisme de régulation économique.

Densification institutionnelle

Le troisième élément structurant est institutionnel. La XIIIe Réunion de Haut Niveau tenue le 4 décembre 2025 à Madrid a débouché sur la signature de 14 accords couvrant des domaines variés : fiscalité, justice, coopération numérique, agriculture, recherche scientifique, prévention des catastrophes et lutte contre les discours de haine.

Ce niveau de diversification traduit une évolution importante : la relation n’est plus uniquement politique, elle devient technique, administrative et continue. Les administrations des deux pays travaillent désormais sur des dossiers communs, ce qui renforce la résilience de la relation face aux fluctuations politiques.

Coopération sécuritaire et judiciaire

Le quatrième élément concerne la coopération sécuritaire et judiciaire. Le 10 avril 2026, le Maroc, l’Espagne et le Portugal ont signé à Rabat un mémorandum de coopération judiciaire accompagné d’un plan d’action couvrant la période 2026–2030, dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football 2030.

Ce dispositif porte sur plusieurs axes concrets : assistance judiciaire, coordination entre autorités centrales, développement de la justice numérique, lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité. Au-delà de l’événement sportif, cet accord marque une montée en puissance de la coopération opérationnelle entre les trois pays. Il introduit une logique de coordination structurée qui pourrait produire des effets durables après 2030.

La dimension logistique constitue un cinquième pilier. Les documents officiels issus de la Réunion de Haut Niveau de 2025 insistent sur la connectivité maritime, la modernisation des processus portuaires et l’amélioration des services dans le détroit de Gibraltar.

Cette orientation est cohérente avec la montée en puissance du complexe portuaire de Tanger Med, qui interagit directement avec les ports espagnols, notamment Algésiras. La relation se joue ici dans un équilibre entre concurrence et complémentarité. D’un côté, les deux rives cherchent à capter des flux commerciaux internationaux ; de l’autre, elles participent à un même système logistique régional. Le détroit n’est plus seulement un point de passage, mais un espace organisé où se croisent intérêts économiques, impératifs sécuritaires et enjeux de fluidité.

Stabilisation politique sous tension contrôlée

Sur le plan politique, la relation bénéficie depuis 2022 d’un cadre plus stable, à la suite du soutien exprimé par Madrid à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara. Cette position a contribué à réduire les tensions diplomatiques et à rétablir un climat de confiance.

Toutefois, cette stabilisation n’élimine pas les fragilités. Les débats internes en Espagne, notamment sur les questions migratoires ou agricoles, peuvent alimenter des prises de position critiques. Les dossiers sensibles, comme Ceuta et Melilla, restent également présents dans l’arrière-plan de la relation. Ces éléments ne disparaissent pas ; ils sont désormais contenus dans un cadre plus large, marqué par l’interdépendance.

Deux récits, une convergence

Ce qui se joue aussi dans cette relation, c’est une tension discursive entre deux lectures. Madrid met en avant un partenariat euro-méditerranéen stabilisateur, où l’Espagne joue le rôle d’ancrage européen du Maroc. Rabat insiste sur un co-développement horizontal, où le Maroc se positionne comme plateforme africaine de l’Espagne. Madrid et Rabat s’accordent sur l’interdépendance, mais pas sur qui doit en définir les termes. Cette tension ne bloque pas la coopération ; elle la structure.

Ce qui caractérise la relation Maroc–Espagne en 2026, ce n’est donc pas l’absence de tensions, mais leur inscription dans un système d’intérêts convergents.

Cette interdépendance n’efface pas les risques. Elle les encadre. Trois trajectoires restent ouvertes : un approfondissement porté par l’industrie, la logistique, la mobilité de travail et le Mondial 2030 ; une fragilisation liée aux débats politiques espagnols sur la migration, l’agriculture ou les territoires ; enfin, un rééquilibrage progressif par lequel le Maroc consoliderait ses corridors atlantiques, ses partenariats africains et ses marges d’autonomie stratégique. La force de la relation tient précisément à cela : elle est plus dense qu’hier, mais jamais automatique ; plus utile aux deux pays, mais toujours traversée par des asymétries.

Dans cette configuration, l’enjeu se situe moins dans la gestion du lien que dans sa transformation. La montée en gamme industrielle, la structuration des flux de travail, la consolidation des infrastructures logistiques et l’exploitation du cadre 2030 constituent autant de leviers qui redéfinissent progressivement la position du Maroc dans l’espace euro-africain.

À ce niveau d’intégration, la relation Maroc–Espagne ne relève plus d’un choix politique ponctuel, mais d’une organisation durable des échanges entre deux espaces désormais interdépendants.

La relation ne se limite plus à une proximité géographique. Elle s’inscrit désormais dans une logique de co-fonctionnement, où chaque domaine — économique, social, sécuritaire ou institutionnel, renforce les autres.

Ce qui lie le Maroc et l’Espagne aujourd’hui ne tient plus à la volonté politique. Cela tient à l’impossibilité de se délier.