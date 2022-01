Pfizer et BioNTech s’allient pour développer un vaccin contre la maladie du zona

“Les adultes de plus de 50 ans ainsi que les populations vulnérables, comme les patients atteints de cancer, présentent un risque accru de zona. Notre objectif est de développer un vaccin à ARNm avec un profil de sécurité favorable et une efficacité élevée”, a souligné le président de BioNTech, Ugur Sahin, dans un communiqué.

L’accord porte sur la recherche, le développement et la commercialisation du vaccin, et les essais cliniques devront commencer dans la seconde moitié de 2022, selon le communiqué des deux entreprises.

La collaboration entre les deux laboratoires avait commencé en 2018 par un projet de vaccin contre la grippe. Elle a ensuite été supplantée en 2020 par l’apparition du nouveau coronavirus. Les entreprises ont pu développer en un temps record le premier vaccin à ARN messager approuvé contre le Covid-19.

La technologie innovante de l’ARN messager n’a pour l’instant pas été appliquée pour d’autres virus que le Covid-19 mais elle est considérée comme prometteuse dans la lutte contre de nombreuses maladies, dont le zona. Le zona est issu d’une réactivation du virus de la varicelle, le plus souvent chez les adultes âgés de plus de 50 ans. Après la varicelle, le virus reste en sommeil dans les cellules nerveuses humaines et peut se réactiver plus tard dans la vie, en raison d’un facteur déclenchant tel que le stress ou l’immunodépression.