Oscars 2022 : “The Power of the Dog” de Netflix rafle 12 nominations

Le western a raflé un total de 12 nominations, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisatrice pour Jane Campion, du meilleur acteur pour Benedict Cumberbatch et des meilleurs seconds rôles pour Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee.

L’adaption du roman éponyme de science-fiction de Frank Herbert “Dune” suit avec un total de 10 nominations, dont celle du meilleur film, mais le long métrage de Denis Villeneuve n’a pas été retenu dans les catégories du meilleur réalisateur et du meilleur acteur.

Le dernier long métrage de Steven Spielberg “West Side Story” et “Belfast” de Kenneth Branagh suivent avec sept nominations chacun, alors que “King Richard” a raflé six nominations.

Les autres nominés pour le meilleur film sont “Don’t Look Up”, “Licorice Pizza”, “CODA”, “Nightmare Alley” et le film japonais “Drive My Car”.

Outre Netflix, qui a reçu plusieurs nominations pour “The Power of the Dog” et “Don’t Look Up”, les géants du streaming Apple TV+ et Amazon Prime Video ont également réussi à percer lors de cette 94ème édition des Oscars. Apple TV+ a ainsi obtenu sa première nomination pour le meilleur film avec “CODA”, qui a aussi été nommé pour le scénario de Sian Heder et le second rôle de Troy Kotsur. Le film en noir et blanc “The Tragedy of Macbeth”, a reçu des nominations pour le meilleur acteur (Denzel Washington), la photographie et la conception de la production.

De son côté, “Being the Ricardos” d’Amazon Prime Video a reçu trois nominations grâce à Javier Bardem, Nicole Kidman et J.K. Simmons. La 94ème cérémonie annuelle des Oscars sera retransmise en direct le 27 mars sur ABC.